ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Haber-Kamera: Murat ÇİMEN/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi. Yıkılan bina çevresindeki risk altında bulunan 10 binada oturanlar evlerinden çıkarılırken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın yıkıldığı sokak

-Ekiplerden görüntü

-Evlerini tahliye edenler

-Ellerinde eşyaları olan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

