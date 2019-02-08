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Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 04:43 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında eğitimli köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve ses dinlemesi yapıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ekipler ayrıca, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay ve İHH ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldıÇöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldıÇöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldıÇöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

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