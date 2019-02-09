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Çöken binanın enkazında ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi (ek)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 08:18 | Son Güncelleme

*Soylu: "2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı." *Soylu: "40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti.

*Soylu: "2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı."

*Soylu: "40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu."

Ali Kerem BENGİ - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - KARTAL'da şu ana kadar 16 kişinin hayatını kaybetmesine ve 14 kişinin de yaralanmasına neden olan çöken binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sırasında, sismik hareketlenme tehlikesi yaşandı. Güvenlik riski nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi. Ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar bir süre alandan uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olay yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Alanda sismik hareketlenme yaşandığını belirten Soylu, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 olduğunu ve çalışmaların yeniden başladığı söyledi.

Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda süren enkaz kaldırma ve aramalar sırasında saat 01.00 sıralarında sismik hareketlenme nedeniyle çalışmalara bir süre ara verildi. Çöken binanın yanındaki bir binada sismik hareketlenme nedeniyle kayma riski olabileceği için bölgedeki ekipler, basın mensupları ve çevredeki vatandaşlar anonslarla uyarılarak alan boşaltıldı. Bu sırada bazı kişilerin telaş yaparak alan dışına çıktıkları görüldü. Güvenli bölge oluşturulmasının ardından uzman ekiplerce lazerle alan kontrol edildi. Aynı dakikalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

ÖLENLERİN SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Bakan Soylu, "Verdiğimiz rakamlar 14 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 14 vatandaşımızın da yaralı olarak kurtarıldığı yönündeydi. O saatten sonra, 2 vatandaşımız, evladımız daha Şevval Yıldız ve 1,5 yaşındaki Eylül Dervişoğlu enkazdan çıkarıldı" dedi.

SİSMİK HAREKETLENME OLDU

Soylu, çalışmalara bir süre ara verilmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Yaklaşık 20 dakika önce sismik bir hareket gözlendi. Ama binayı uzun zamandan beri takip ediyor ve izliyoruz. Biraz sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımız da gelecek. Valimiz, teknik arkadaşlarımız hep beraber binanın içine girdik. Daha önce yerleştirilen denge çubuklarında herhangi bir farklılık gözlenmedi. Şimdi çalışma tekrar başladı. Biraz daha hem dengeli hem kısıtlı bir çalışma yapacağız. Bir farklılık şu ana kadar gözlenmiş değil. Onun için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Enkazın tamamını kaldırabilmek için çabalar aynı gayrette sürdürülecek. Elbette ki bu çalışmalarda bütün kurumlar bir koordinasyonla çalışmaları yürütüyorlar. AFAD ve sayın valimiz bizzat koordinasyonun başında. Kızılay'dan İBB'ye kadar tüm STK'lar, tüm sağlık birimlerimiz burada. Bir koordinasyon yapılıp çalışma tekrar başladı. Daha önce de aynı sismik hareket gözlenmişti. O sismik hareket sürekli takip ediliyor. 40 saat önce bir sismik hareket gözlenmişti. Onun üzerine bir sismik hareket daha oldu. Aşağıya bir takım denge çubukları konuldu, onlara bakıldı. Takip devam ediyor, çalışmalar devam edecek."

SOYLU: ÇÖKEN BİNADA BİRİNCİ KATA ULAŞTIK

Soylu, çalışmalarla ilgili de, "Birinci kattaki çalışmalar da iyi gidiyor. Şöyle bir zorluğu var çalışmaların: Alınmak istendiği zaman bazı tablaları alabiliyoruz ama bazı tablalar, inşaatın kalitesinden dolayı yukarı çekilmek istendiğinde dağılarak kendini aşağıya bırakıyor. Tek bir zorluk o. Ama onu da arkadaşlarımız büyük bir gayretle aşmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olay yerine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya ile enkazının bulunduğu alana giderek çökme tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulundu. Heyet incelemelerin tamamlanmasının ardından enkaz bölgesinden ayrıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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