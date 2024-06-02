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Çöken binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Bir kişi kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.06.2024 10:06
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Türkiye güne Küçükçekmece'de yaşayan acı olayla uyandı! 3 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken sokak trafiğe kapatıldı. Binanın çökmeden önceki fotoğrafları ortaya çıkarken bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıkıp ekiplere içeridekilerle ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı.

Çöken binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı! Bir kişi kendi imkanlarıyla enkazdan çıktı

İstanbul'da zamanla yarış! Küçükçekmece’de henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı bina çöktü. Enkaz altındaki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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ÇOK SAYIDA EKİP HEMEN SEVK EDİLDİ

Olay, saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Belediye Caddesi ile Geçit Sokak’ın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkazın bulunduğu adrese çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çöken binadan 7 yaralı çıkarılırken, 2 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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BİNANIN ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Çöken binanın enkazında kurtarma çalışmaları devam ederken binanın yıkılmadan önceki fotoğrafları ortaya çıktı. Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

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ENKAZDAN KENDİ ÇIKTI

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da, saat 08.40 sıralarında, Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı binanın çöktüğü belirtilerek, olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece enkaz
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