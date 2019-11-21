Çöken binaya ilişkin soruşturmada belediye görevlisi şüpheli sayısı 39 oldu

Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunduğu iddiasıyla belediye çalışanları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sayısı 16’dan 39’a yükseldi. Şüpheliler ifadelerinde, kendilerine binayla ilgili herhangi bir müracaat veya şikayet olmadığını ve işlem yapmadıklarını belirterek suçlamaları kabul etmediler.

Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı Yeşilyurt binasının çökmesine ilişkin olayda kusuru bulunan belediye görevlileri hakkında yürütülen soruşturma genişletildi.

16 şüpheli hakkında soruşturma izni verilmişti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Tugay Tarımcı tarafından ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Kartal Belediyesi İmar Müdürlüğü birimindeki görevliler hakkında Kartal Kaymakamlığı’ndan soruşturma izni istenmişti. Kaymakamlık, ruhsatın verildiği 1992 yılından binanın kaçak katlarla birlikte tamamlandığı 1998 yılına kadar olan süreçte belediyenin ilgili biriminde görev yapan 16 kişi hakkında soruşturma izni vermiş, 1998 sonrasında ilgili birimde görev yapanlar hakkında ise soruşturma izni vermemişti.