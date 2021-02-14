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Çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

14.02.2021 15:09 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te bir evin avlusunda bulunan duvarı yıkmak isteyen işçi, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.Olay, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi.

Gaziantep’te bir evin avlusunda bulunan duvarı yıkmak isteyen işçi, çöken duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesi Bademli Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Ziyed Ağcı (34), bir evin avlusunda bulunan duvarı yıkmak istedi. Bu esnada geri itmek istediği duvar Ziyed Ağcı’nın üzerine devrildi. Devrilme sonucu molozların altında kalan ve kafasını sert biçimde duvara çarpan talihsiz işçi ağır yaralandı. Sesleri duyan vatandaşların ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu göçük altından çıkarılan talihsiz işçi, 112 sağlık ekipleri tarafından Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ziyed Ağcı hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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