HABER

Çöken evin enkazı altında kalan 'Karabaş'ın 2 bacağı kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmurun ardından evin çöken damının altında kalarak arka 2 bacağı kırılan Kangal cinsi 'Karabaş' isimli köpek, Kars'ta tedaviye alındı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmurun ardından evin çöken damının altında kalarak arka 2 bacağı kırılan Kangal cinsi 'Karabaş' isimli köpek, Kars'ta tedaviye alındı. Aynı ilçede çöp konteynerine atılarak, ölüme terkedilen 6 yavru köpeğe ise bir kişi sahip çıktı.

Arpaçay'a bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmur nedeniyle Ömer Dumanoğlu'na ait kullanılmayan evin damı çöktü. Dumanoğlu'nun sahibi olduğu 'Karabaş' isimli Kangal cinsi köpek, göçük altında kaldı. Köylüler tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kurtarılan köpeğin arka 2 bacağının kırıldığı belirlendi.

Dumanoğlu, köpeğini hemen minibüsle 60 kilometre uzaklıktaki Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Özaydın, iki bacağı kırılan köpeği tedavi altına aldı.

1,5 yıldır baktığı Karabaş'ın 3 ay önce 7 yavru dünyaya getirdiğini anlatan Dumanoğlu, "Doğal afetlerde köpekler insanları kurtarıyor. Bu kez köpeği biz kurtardık. Çok iyi bir kapı bekçisidir. Çok uysal ve sadıktır" dedi

YAVRU KÖPEKLERİ ÖLÜME TERKETTİLER

Öte yandan Arpaçay ilçesinde çöp konteynerine atılarak ölüme terkedilen 6 yavru köpek son anda kurtarıldı. Kaymakamlık binasının karşısındaki çöp konteynerine atılan 6 yavru köpek, yoldan geçen bir kişi tarafından fark edildi. 1 haftalık yavru köpeklere ev kadın Bahtiye Altın, sahip çıktı. Köpekleri evine götüren Altın, beslenmelerini ise mamayla sağladı. Sahiplendiği başka köpek tarafından yavruların emzirilmesi için çabalayan Bahtiye Altın, herkesi duyarlı olmaya ve canlara sahip çıkmaya davet etti. Altın, şimdi yavru köpekleri sahiplenecek hayvanseverler arıyor.

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
Pasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladıPasaporttan yüz tanıma sistemi ile geçiş Sabiha Gökçen'de başladı
Diyarbakırlı öğrenciler atık kaplarla okullarını yeşillendiriyorDiyarbakırlı öğrenciler atık kaplarla okullarını yeşillendiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Yüzyılın anlaşması! Yeni Filistin devleti kurulacak!

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun Ekrem İmamoğlu paylaşımı olay oldu

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Mahir Ünal'dan CHP'ye sert eleştiri!

Takipçisine yanıtı olay oldu!

Takipçisine yanıtı olay oldu!

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken seçim paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

Eski Iğdır belediye başkanı Murat Yikit gözaltına alındı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

DGS başvuruları için "son gün" uyarısı

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Başkale'de PKK'nın tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi

Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

Kapadokya Rusların fotoğraf mekanı oldu

Günlük burç yorumları 8 Mayıs Çarşamba - Ay, İkizler burcunda ilerliyor

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

Kırmızı tabutlarla gömüldüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.