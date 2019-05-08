Çöken evin enkazı altında kalan 'Karabaş'ın 2 bacağı kırıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmurun ardından evin çöken damının altında kalarak arka 2 bacağı kırılan Kangal cinsi 'Karabaş' isimli köpek, Kars'ta tedaviye alındı. Aynı ilçede çöp konteynerine atılarak, ölüme terkedilen 6 yavru köpeğe ise bir kişi sahip çıktı.

Arpaçay'a bağlı Göldalı köyünde aşırı yağmur nedeniyle Ömer Dumanoğlu'na ait kullanılmayan evin damı çöktü. Dumanoğlu'nun sahibi olduğu 'Karabaş' isimli Kangal cinsi köpek, göçük altında kaldı. Köylüler tarafından yaklaşık 3 saat süren çalışma ile kurtarılan köpeğin arka 2 bacağının kırıldığı belirlendi.

Dumanoğlu, köpeğini hemen minibüsle 60 kilometre uzaklıktaki Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürdü. Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsa Özaydın, iki bacağı kırılan köpeği tedavi altına aldı.

1,5 yıldır baktığı Karabaş'ın 3 ay önce 7 yavru dünyaya getirdiğini anlatan Dumanoğlu, "Doğal afetlerde köpekler insanları kurtarıyor. Bu kez köpeği biz kurtardık. Çok iyi bir kapı bekçisidir. Çok uysal ve sadıktır" dedi