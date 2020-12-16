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Çöken Google servisleri hakkında Google ne dedi?

16.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Çöken Google servisleri hakkında Google ne dedi?

ABD merkezli teknoloji devi Google, çöken hizmetler ile ilgili önemli bazı açıklamalarda bulundu. Hadi gelin bu açıklamaların ayrıntılarına birlikte bakalım.

YouTube başta olmak üzere Google, çöken hizmetler ile alakalı konuştu. Gmail, Google dokümanlar, Google arama ve Google Drive gibi son derece kritik hizmetlerde yoğun aksaklıklar yaşandı. Şirkete bunun sebebi sorulduğunda cevabı aslında pek şaşırtmadı.

SORUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre, teknik sorunlar nedeniyle bu hizmetlerin çöktüğü ortaya çıktı. Ayrıca tüm hizmetlerin hızlı bir şekilde yeniden başlatıldığı ifade edildi. Böylece kullanıcılar mağduriyet yaşamadan problem giderildi.

Çoğu verinin Google platformunda olduğu bir gerçek. Google arama motoru üzerinden yapılan aramalardan, Gmail'e gelen mail detaylarına kadar her şey şirketin sunucularında saklanıyor. Yani Google'ın son derece değerli bir veritabanına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

İşte tam da bu nedenle Google, diğer firmalara göre biraz daha dikkatli davranmaya çalışıyor. En ufak bir hata bile kullanıcıların banka hesapları dahil olmak üzere her şeyi ortaya çıkarabilir. Elbette bunun olmasını hiç kimse istemez.

İŞTE GOOGLE'IN AÇIKLAMASI

Google tarafından yapılan açıklamaya göre, dahili depolama kotasındaki sorunlar nedeniyle kimlik doğrulama sistemi çöktü. Firma, konuşmasının devamında kullanıcılardan konuyla alakalı özür diledi. Ayrıca gelecekte böyle bir şeyin yaşanmaması için bazı tedbirler aldıklarını ifade etti.

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İlk başlarda birçok kişi bu kısıtlamanın sadece Türkiye’de geçerli olduğunu düşündü. Fakat sorunun küresel çapta olduğu fark edildi. Şu anda herkes Google tarafından yapılacak diğer açıklamaları bekliyor.

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