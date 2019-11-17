HABER

Çöken iskelenin altında kalarak ölen inşaat mühendisi için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 10:58 | Son Güncelleme

Gaziantep’te çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi.Gaziantep’te 14 Kasım günü çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan için mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi.

Gaziantep’te çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalarak hayatını kaybeden inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi.
Gaziantep’te 14 Kasım günü çöken Akkent Camii iskelesinin altında kalan ve 34 saat sonra enkaz altından ölü olarak çıkarılan Korkut Küçükcan için mensubu olduğu Gaziantep İnşaat Mühendisleri Odasında tören düzenlendi. Törene Küçükcan’ın ailesi, yakınları, meslektaşları, oda mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Korkut Küçükcan’ın özgeçmişi okunurken duygusal anlar yaşanırken, ailesi ve çocukları gözyaşlarını tutamadı.
Programda konuşan baba Kemal Küçükcan, çok üzgün olduklarını belirterek, kendilerine destek olan, yanlarında olan herkese teşekkür etti. Kemal Küçükcan’ın ardından Korkut Küçükcan’ın arkadaşları ve yakın dostları açıklamalarda bulunurken, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de üzgün olduklarını ve olayı her yönüyle araştıracaklarını aktardı.
Korkut Küçükcan’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Bahattin Nakiıpoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

PARTNERExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldiExatlon yarışmasında Dominik'ten ilk fotoğraflar geldi
Seradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyorSeradaki yabani otları ürüne zarar vermemek için yürüteçle topluyor
İşaret diliyle öğrendiğini desenlere dönüştürüyorİşaret diliyle öğrendiğini desenlere dönüştürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Şenol Güneş fena patladı! ''Ben korkağın tekiyim zaten!''

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Polisten kaçan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi!

Rumlardan ilk tepki!

Rumlardan ilk tepki!

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı

Eylem hazırlığı yapıyorlardı! DEAŞ'lı 4 kardeşe şok operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.