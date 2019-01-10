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Çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 05:28 | Son Güncelleme

Çöken istinat duvarı 3 araca zarar verdi

Adana'da bir apartmanın istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki 3 otomobilde hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartmanın istinat duvarı binanın otoparkına doğru yıkıldı.

Park halindeki 3 aracın hasar gördüğü olayın ardından duvarın yıkılan bölümleri temizlendi ve daha sonra otomobiller bulunduğu yerden çekildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise otomobillerde hasar tespit çalışması yaptı.

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adana çökme istinat duvarı

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