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Çöken kaldırımda yaralanan doktor yaşadıklarının etkisinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da altı kaçak depo haline getirilen iş yerinin önündeki kaldırımın çökmesi sonucu yaralanan kadınlardan doktor Suzan Kuday Balık, olay anını anlattı -Balık: - "Güvenlik kamerası görüntülerini dehşete kapılarak izledim, oradan nasıl sağ çıktım inanamıyorum"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde altı kaçak depo haline getirilen iş yerinin önündeki kaldırımın çökmesi sonucu kadınlardan doktor Suzan Kuday Balık taburcu oldu.

Huzurevleri Mahallesi'nde altı kaçak depo haline getirilen bir iş yerinin önündeki kaldırımda meydana gelen çökme sonucu yaralanan bir çocuk annesi radyoloji uzmanı Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yapılan müdahalenin ardından Kuday taburcu olurken, belinde ve kaburgasında kırık olan hemşire Özlem Duymaz'ın ise tedavisi sürüyor.

Taburcu edilen Balık, olay anı yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Semt polikliniğinden hemşire Özlem Duymaz ile çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüklerini, Duymaz'a yaşadığı bir olayı anlattığı sırada yolda aniden çökme meydana geldiğini belirterek, "Neye uğradığımıza şaşırdık. Üzerimize taş yığınları düştü. Çok ağır bir tramvaydı, böyle çıktığıma şükrediyorum." dedi.

Hemşire arkadaşının durumunun ağır olduğu aktaran Balık, şöyle konuştu:

"Yaralı arkadaşımda çok sayıda kaburga ve omurga kırığı var. Bu olayın peşini bırakmayacağız, dava açacağız. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çok ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Kesinlikle böyle bir şey olacağını bilemezdik. Güvenlik kamerası görüntülerini dehşete kapılarak izledim, oradan nasıl sağ çıktım inanamıyorum."

- "Şuurumuz yerindeydi 'kurtarın' diye bağırıyorduk"

Kaza anında dehşete kapıldığını vurgulayan Balık, şunları kaydetti:

"Ne olduğunu anlayamadık, bir anda yer yarıldı, yerin dibine çöktük. Üzerimize taşlar yıkıldı, 'imdat kurtarın.' diye çığlık attık. Oradan geçen çok sayıda vatandaş yardımımıza koştu. Onlar olmasaydı, çok daha kötü olacaktık. Onlar hemen müdahale edip, bizi çıkardılar. Şuurumuz yerindeydi 'kurtarın.' diye bağırıyorduk. Vücudumda şiddetli ağrılar var."

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