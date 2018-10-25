Çöken kaldırımda yaralanan doktor yaşadıklarının etkisinde

Semt polikliniğinden hemşire Özlem Duymaz ile çıktıktan sonra kaldırımda yürüdüklerini, Duymaz'a yaşadığı bir olayı anlattığı sırada yolda aniden çökme meydana geldiğini belirterek, "Neye uğradığımıza şaşırdık. Üzerimize taş yığınları düştü. Çok ağır bir tramvaydı, böyle çıktığıma şükrediyorum." dedi.

Yapılan müdahalenin ardından Kuday taburcu olurken, belinde ve kaburgasında kırık olan hemşire Özlem Duymaz'ın ise tedavisi sürüyor.

Huzurevleri Mahallesi'nde altı kaçak depo haline getirilen bir iş yerinin önündeki kaldırımda meydana gelen çökme sonucu yaralanan bir çocuk annesi radyoloji uzmanı Dr. Suzan Kuday Balık ve hemşire Özlem Duymaz, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

"Yaralı arkadaşımda çok sayıda kaburga ve omurga kırığı var. Bu olayın peşini bırakmayacağız, dava açacağız. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Çok ciddi bir ihmalkarlık söz konusu. Kesinlikle böyle bir şey olacağını bilemezdik. Güvenlik kamerası görüntülerini dehşete kapılarak izledim, oradan nasıl sağ çıktım inanamıyorum."

- "Şuurumuz yerindeydi 'kurtarın' diye bağırıyorduk"

Kaza anında dehşete kapıldığını vurgulayan Balık, şunları kaydetti:

"Ne olduğunu anlayamadık, bir anda yer yarıldı, yerin dibine çöktük. Üzerimize taşlar yıkıldı, 'imdat kurtarın.' diye çığlık attık. Oradan geçen çok sayıda vatandaş yardımımıza koştu. Onlar olmasaydı, çok daha kötü olacaktık. Onlar hemen müdahale edip, bizi çıkardılar. Şuurumuz yerindeydi 'kurtarın.' diye bağırıyorduk. Vücudumda şiddetli ağrılar var."

