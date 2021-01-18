HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı

Çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı

18.01.2021 16:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı.Olay, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde bulunan üç katlı binada meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çöken sundurmanın altında kalan 3 kişi yaralandı.
Olay, Ereğli ilçesine bağlı Bağlık Mahallesi Hatip Sokak üzerinde bulunan üç katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün geceden bu yana devam eden yoğun kar yağışı sırasında birinci katın sundurmasının çökmesi sonucu, o sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olay sonrası mahalledeki vatandaşlar, sundurma ve karın altında kalan vatandaşları kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı. Olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralanan Hasan Duman, Adem Günay, Paşa Çırakoğlu’nu karın altından çıkartarak ambulansa alınmasını sağladı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kdz. Ereğli İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, sundurma çökmesi olduğunu, 3 kişinin yaralandığını, yaralı vatandaşları sağlık ekiplerine teslim ettiklerini ifade etti. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri bölgede kar temizleme çalışması yapmaya başladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler50 yıl sonra ilk: Sahra Çölü'ne kar yağdı! İnanılmaz görüntüler
İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştıİstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı
09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?09 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 9?
1/

En Çok Okunan Haberler

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Gelin adayı kendini aştı! Bir de arkasını görün

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalandılar

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Van Valiliği'nden açıklama

'9 kişi çığ altında kaldı' iddiasına Valilik'ten açıklama

Samsun merkezli 4 ilde enerji nakil hatları kablosu hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

4 ilde kablo hırsızlığı operasyonu: 24 gözaltı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçmişti! Yeni detaylar ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! Yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

FETÖ davasında karar açıklandı! 'Fuat Avni'nin cezası belli oldu

Bartın'da kayıp mürettebattan 2’sinin cesedine ulaşıldı

Kayıp 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

İstanbul'a kar yağdı! Oto sanayi siteleri doldu taştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.