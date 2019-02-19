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Çöken yolda dev çukur oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 20:09 | Son Güncelleme

Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolunun çökmesi sonucu 3 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde dev bir çukur oluştu.Kütahya’da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunun 9 kilometrelik bölümünde Günlüce köyü mevkisinde 30 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde göçük meydana geldi.

Kütahya’da Emet-Tavşanlı karayolunun çökmesi sonucu 3 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde dev bir çukur oluştu.
Kütahya’da yeni yapılan Emet-Tavşanlı yolunun 9 kilometrelik bölümünde Günlüce köyü mevkisinde 30 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde göçük meydana geldi. Daha önce de üç kez göçük meydana gelen yol trafiğe tamamen kapatıldı. Yeni yapılan yolda daha bir yıl olmadan dördüncü kez göçük olması bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, yolun çökmesi üzerine son derece dar ve virajlı yollarda yerleşim merkezlerinin içinden bor madeni ve asit yüklü tırların geçmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.
Günlüce köye sakinlerinden 78 yaşındaki Mehmet Sevinç, ’’Yol yapılırken buraya gelen şeflere, mühendislere söyledik. Yol yapmayın, kayar buralar dedik bizlere inanmadılar. Yolun göçeceği belliydi zaten. Bu büyüklerimizden bildiğimiz bir olay. Bu topraklarda yıllardır kayma yaşanıyor zaten’’ dedi.
Hüseyin Özbakır adlı vatandaş da, ’’Toprak ile yapılan yol bu kadar durur. Hafriyat atacak yer bulamadılar, yüksek yerlerin hafriyatını, toprağını getirip buraya doldurdular. Karayolları mühendisleri ve diğer mühendislerin hatası, hepsi bu. Sadece burası değil ki, kaçıncı kayış. Her tarafı toprakla dolduruldu, onun için kayıyor’’ diye konuştu.

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu

Çöken yolda dev çukur oluştu
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