Çökertilen hırsızlık çetesinin mensuplarına tutuklama

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Bolu ve Muğla'da mağazalardan yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektronik eşya çaldıkları, İstanbul'da ev ve oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli, Bolu ve Muğla'da mağazalardan yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektronik eşya ile İstanbul'da ev ve oto hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen ve çete lideri olduğu öne sürülen M.K ile R.Y, E.Y, Ö.O, M.K, E.T. ve M.T'nin savcılık sorgusu tamamlandı.
E.T. ve M.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salıverilirken, diğer şüpheliler tutuklandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, Bolu ve Muğla'da mağazalardan yaklaşık 2 milyon lira değerinde elektronik eşya ile İstanbul'da ev ve oto hırsızlığı yaptıkları öne sürülen çeteye yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Öte yandan, ekiplerin, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
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