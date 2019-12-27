HABER
  4. Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı

Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:36 | Son Güncelleme

Sancaktepe ve Ümraniye’de polisin operasyonuyla çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ümraniye ve Sancaktepe’de elebaşılığını G.Ö.’nün yaptığı ve aralarında emekli bir polisin de bulunduğu suç çetesi tespit edilmiş, bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede ’yağma’, ’kumar oynanması için yer temin etme’, ’suç işlemek için örgüt kurmak’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ gibi 55 farklı suça karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden 14’ü tutuklandıEmniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 18 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Sancaktepe ve Ümraniye’de polisin operasyonuyla çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ümraniye ve Sancaktepe’de elebaşılığını G.Ö.’nün yaptığı ve aralarında emekli bir polisin de bulunduğu suç çetesi tespit edilmiş, bir tekel bayisini silah zoru ile zimmetlerine geçirdikleri, her iki ilçede ’yağma’, ’kumar oynanması için yer temin etme’, ’suç işlemek için örgüt kurmak’ ve ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ gibi 55 farklı suça karıştıkları iddia edilen 18 şüpheli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 14’ü tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen 18 şüpheliden 4’ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 14 şüpheli ise “suç işlemek için örgüt kurma”, “silah ticareti” ve “tefecilik” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımıEmine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı
Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

İlk bölüme sevişme sahnesi damga vurdu

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İmamoğlu'nun çağrısının ardından vatandaşlar akın etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
En zor görev! Kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Rekor başvuru! Bakan Soylu tebrik etti

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türk Akım'ı açıklaması

Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

Adana'daki selde zarar kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.