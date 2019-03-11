Çökertme Kebabı

300 gram julyen doğranmış bonfile
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
3 adet domates (küp doğranmış)
2 diş sarımsak (minik doğranmış)
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 adet patates
Kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ
Yoğurt için;
2 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz
Sos malzemelerini bir tavada domatesler suyunu çekene ve kıvamlanana kadar orta ateşte pişirin.
Patatesleri bol yağda kızartın, havlu kağıt serili tabağa alın.
Etleri yüksek ateşte suyunu çekip güzelce kızarana kadar kavurun.
Tabağa önce patatesleri, sonra yoğurdu, etleri ve sosu koyun.
Sıcak servis edin.
Afiyet Olsun
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