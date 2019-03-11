YEMEK

Çökertme Kebabı

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TARİFLER HABERLERİ  | 11.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Çıtır çıtır patatesi, yumuşacık eti ve enfes yoğurt-domates sosuyla misafirlerinizi adeta büyüleyecek enfes bir tarifimiz var.

Çökertme Kebabı

Malzemeler

Et için;

300 gram julyen doğranmış bonfile
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı

Domates sos için;

3 adet domates (küp doğranmış)
2 diş sarımsak (minik doğranmış)
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz

Patates için;

2 adet patates
Kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ

Yoğurt için;
2 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
Tuz

Yapılışı:

Sos malzemelerini bir tavada domatesler suyunu çekene ve kıvamlanana kadar orta ateşte pişirin.
Patatesleri bol yağda kızartın, havlu kağıt serili tabağa alın.
Etleri yüksek ateşte suyunu çekip güzelce kızarana kadar kavurun.
Tabağa önce patatesleri, sonra yoğurdu, etleri ve sosu koyun.

Sıcak servis edin.

Afiyet Olsun

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