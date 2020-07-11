"Çoklu baro" düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Türkiye'de baroların yapısını değiştirmeyi ve "çoklu baro” sistemi getirmeyi öngören 28 maddeli kanun teklifi dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edilerek yasalaştı. Teklifin 12 maddelik birinci bölümü bir gün önce kabul edilmişti. AKP ve MHP'li vekiller tarafından hazırlanan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Adalet Komisyonu'nda değişiklik yapılmaksızın kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'a sunulmuştu. Genel Kurul görüşmelerinde ise teklifin 7 ve 15'inci maddelerinde değişiklik yapıldı. Teklifin 7'inci maddesindeki değişikliğe göre, avukatların mahkemelere, Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından belirlenen cübbeyle çıkacağı şeklindeki ifadeye staj dönemi de eklendi. 15'inci maddedeki değişikliğe göre ise 5 binden fazla avukat bulunan illerde, en az 2 bin avukatla yeni baro kurulurken, bu sayıların belirlenmesinde baroya kayıtlı avukatların yanı sıra, baroya kayıt yaptırmak zorunda olmayan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların da dahil edilmesi öngörülüyor.

TBMM'de kabul edilen yeni düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak, yeni düzenlemeye karşı çıkan CHP, düzenlenmenin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağını duyurmuştu. "Çoklu baro" Yeni yasa, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzası ile yeni barolar kurulabilmesinin önünü açıyor. Kanunun öngördüğü değişiklik ile avukat sayısı bakımından Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde birden fazla baro kurulabilecek. TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulu'nu görevlendirecek. 4 kişilik Kurucular Kurulu, 2 bin avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacak. Kurul, tarafından toplanacak genel kurulda, yeni baronun yönetim kadrosu seçilecek. Seçim sonucunun da TBB'ye bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar, tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacak. Mevcut barolar bir numaralı baro olacak.

İlk seçimli olağan genel kurul Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın ekim ayının ilk haftasında baro başkanının davetiyle toplanacak. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılabilecek. Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak. 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecek. Tasfiye işlemleri, son yönetim kurulu tarafından TBB'nin gözetim ve denetimi altında yapılacak. Tasfiye edilen baronun malları TBB'ye geçecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecek. Baroların TBB'de temsili Yeni düzenleme, TBB Genel Kurulu'nda, baro başkanı ile sabit 3 delege ve ilaveten her 5 bin avukat için ilave 1 delegeyle temsil edilecek. Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi, iki yılda bir ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise dört yılda bir aralık ayı içinde yapılacak. Seçimler, sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacak.