“Çoklu baro” düzenlemesinin 12 maddesi kabul edildi

Kanun teklifine ilişkin görüşmelere bugün de devam edilecek.Türkiye'de baroların yapısını değiştirmeyi ve "çoklu baro” sistemi getirmeyi öngören 28 maddeli kanun teklifinin 3 ile 12'inci maddeleri arasındaki bölümü dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bir gün önce de tasarının bir ilde birden çok baro kurulmasına imkan veren ilk iki maddesi onaylanmıştı.

Böylelikle, "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin 12 maddelik ilk bölümü TBMM'den geçti.

Teklifin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri avukatlık stajına ilişkin düzenlemeler içeriyor. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde, staj başvurusunun o ildeki herhangi bir baroya yapılabilmesi öngörülüyor.

Tasarının 5'inci ve 6'ncı maddeleri ise bir ilde birden çok baronun bulunması halinde, avukatların nasıl çalışabileceğine dair düzenlemeler getiriyor. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacak.