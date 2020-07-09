"Çoklu baro" düzenlemesinin ilk iki maddesi kabul edildi

Tasarıya ilişkin görüşmelere bugün de devam edilecek.Türkiye'de baroların yapısını değiştirmeyi ve "çoklu baro” sistemi getirmeyi öngören 28 maddeli kanun teklifinin ilk iki maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

"Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin birinci maddesi, bazı şartların gerçekleşmesi halinde aynı ilde birden çok baro kurulabilmesine imkan tanıyor. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde herhangi bir baroya kaydolmak mümkün olacak.

İkinci madde ise aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmının, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılmasını öngörüyor.

Tasarının en çok tartışma yaratan maddelerinden biri olan "çoklu baro” sistemine göre, avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Bu çerçevede, avukat sayısının fazla olduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilecek.