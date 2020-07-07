Çoklu baro: Hukuk fakülteleri neden tartışma dışı?

Akademik özgürlüğün "iktidarın kontrolünde" olduğu savunuluyor.Türkiye'de kamuoyunda çoklu baro olarak bilinen ve üye sayısı beş bini aşan baroların bulundukları yerlerde iki bin üye ile yeni baro kurulmasının önüne açan 28 maddelik Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne dair tartışmalar sürüyor.

Kanun teklifi, muhalefetin ve dört gün boyunca meclis önünde nöbet tutan baro başkanlarının itirazlarına rağmen TBMM Adalet Komisyon'unda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Perşembe günü Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Peki, Savunma mekanizmasında köklü değişiklik yaratacak Avukatlık Kanunu ve baro sisteminde öngörülen değişikliğe dair hukuk fakülteleri ne düşünüyor? Öğrenci Seçme Yerleşme Merkezi 2019 yılı tercih kılavuzunda 77 hukuk fakültesi yer alıyor. Hukukçu ve akademisyenlere, bilimsel bir tartışma ya da değerlendirme yapılmamasının nedenlerini ve kanun yapılırken üniversitelerin rolünü sorduk.

Kanun çıkarılırken ya da mevcut bir kanun değiştirilirken ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edildiğini belirten İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, mutlaka uzman akademisyenlerin görüşlerine başvurulması gerektiği görüşünde.