Çoklu baro sistemine uyum yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Yönetmeliğe göre, bölgesi içinde en az 30 avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların en yakın baroya bağlanmasına karar verecek.

5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde birlik, asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek.

Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine birlik tarafından son verilecek ve son verme kararı birliğin resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek.

Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan malvarlığı birliğe geçecek.