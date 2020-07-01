‘’Çoklu Baro’’ Tartışmasında Merak Edilenler

Her ilde birden fazla baro kurulmasının yolunu açacak teklif TBMM’ye sunuldu. Baro yönetimleri, “Cumhuriyetten, hukuk devletinden ve birbirimizden başka kimsemiz yok” ortak açıklamasıyla yasa değişikliğine muhalefetini sürdürüyor. Birçok şehirde avukatların protestolarına neden olan değişiklikle ilgili merak edilenleri VOA Türkçe derledi

‘’Çoklu baro’’ nedir?

Mevcut şartlar altında 1969 tarihli Avukatlık Kanunu çerçevesinde her ilin bir barosu mevcut. Ancak yeni düzenlemeye göre avukat sayısı 5 binden fazla olan illerde en az 2 bin avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecek. Türkiye’de barolara kayıtlı avukat sayısına göre birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecek. Barolar, noterler gibi numaralandırılacak.

‘’Çoklu baro’’ nasıl gündeme geldi?

Geçen Nisan ayında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşcinselleri hedef alan sözler sarf etti. Ankara Barosu, Diyanet’in nefret suçu işlediği açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara Barosu’nun sadece Erbaş değil İslam dinine de ‘‘fütursuzca saldırdığını’’ söyleyerek Meclis’in gündemine AKP’nin daha önce gündeme getirdiği meslek kuruluşlarıyla ilgili bir düzenlemeyi getireceklerini açıkladı.