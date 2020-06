‘’Çoklu Baro’’ Tartışmasında Merak Edilenler

Avukatlık Kanunu’nda değişiklik öngören düzenlemede neler var?

Türkiye Barolar Birliği’nin seçim sisteminde değişiklik getiriliyor. Yürürlükteki kanunda her baro, doğal delege olan başkanları dışında TBB Genel Kurulu’na ikişer delege gönderiyor. Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca birer delege seçiyor.

Yeni düzenlemeye göre ise TBB Genel Kurulu’na her baronun doğal delege olan başkanları üç delege seçecek. Ardından da her barodan 5 bin avukat için birer delege seçilecek.

Büyükşehirlerdeki baroların temsil oranı kayda değer oranda düşerken, küçük şehirlerin TBB’deki temsil kabiliyeti artacak.

Düzenlemeye göre ayrıca TBB Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısı 10 yerine 25 baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle düzenlenecek. Olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

Teklifle, aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde avukatların katılımı ile verilen adli yardım, zorunlu müdafilik ile kurul, komisyon ve heyetlerde avukatla temsil edilme gibi hizmetlerin verilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınmak suretiyle yeniden belirlenecek.

Daha özgürlükçü bir yaklaşımla ve herkesin kişisel tercihine saygı çerçevesinde, avukatlar için tek zorunlu resmi kıyafet cübbe olacak. Avukatların kılık kıyafetiyle ilgili başka bir zorunluluk olmayacak.