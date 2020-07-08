Çoklu Baro Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda Bugün Görüşülecek

İki haftadır tartışılan ve kamuoyunda ‘çoklu baro düzenlemesi’ olarak tanımlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.
Teklifle ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yasa teklifinin sadece ‘çoklu baro’yu içermediğini, reform niteliğinde bir düzenleme olduğunu söyledi.
Turan, ‘‘Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım, bir reform paketi olduğu yönünde. Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası da külliyen yalan. Bir diğer eleştiri konusu, komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek. Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak’’ dedi.
CHP ve İstanbul Barosu Başkanı’nın daha önce yaptığı ‘‘çoklu baro FETÖ işi’’ açıklamaları hakkında ‘haydi oradan’’ yorumunu yapan AKP Grup Başkan Vekili, geçtiğimiz hafta komisyonda yapılan görüşmeler sırasında TBMM’ye alınmayan baro başkanlarının da bu kez genel kurula girebileceklerini ifade etti.
İstanbul Barosu Başkanı: ‘‘Teklif yasalaşırsa CHP’nin başvurusu sonrası AYM’yi ziyaret etmeyi planlıyoruz’’
Birçok baro başkanı gibi Ankara’ya giden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bu yasa tasarısının ‘tarihi bir yanılgı’ olacağı yönündeki görüşünü yineledi.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Durakoğlu, ‘‘Bizi geçen hafta Meclis’e almadılar ancak az önce radyodan dinlediğim kadarıyla bu kez genel kurula izlemek için alacaklarmış. Biz bu yasa teklifinin tarihi yanılgı olduğunu herkese anlatacağız. Eğer teklif yasalaşırsa, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Ancak bildiğiniz gibi hukuk geriye yürümüyor. Eğer yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının hemen ardından yeni bir baro kurulursa Anayasa Mahkemesi de üç ay sonra iptal kararı verilirse o baro kapatılamaz. Dolayısıyla CHP’nin açacağı iptal davasının dosyasında yürütmenin durdurulması da istenecek. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasının ardından biz de baro başkanları olarak ‘Biz sizin her türlü kararınıza saygılıyız, ancak kararınızı açıklamadan öncelikle yürütmenin durdurulması yönünde karar verin ve bu vahameti önleyin’ demek için ziyaret etmeyi planlıyoruz’’ dedi.
CHP’li Emre: ‘‘İkili sohbetlerde birçok AKP ve MHP milletvekili bu işin yanlış olduğunu söylüyor’’
CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu üyesi Zeynel Emre, kamuoyu algısını harekete geçirmek istediklerini söyledi.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Emre, ‘‘İş parmak hesabına geldiğinde onların parmağı bizden çok. Burada haklı olmak, bu haklılığı gösterebilmek önemli. Biz Adalet Komisyonu’nda bu tasarıyı deşifre ettik. Bunu genel kurulda derinleştireceğiz. Türkiye’nin büyük bir kesimi bu değişikliği doğru bulmuyor. Elimizde tek bir güç var, o da halk. Her şeyde olduğu gibi burada da AKP’yi kamuoyu algısı durdurur. Bunun dışında bir seçenek yok. Ancak AKP ve MHP’nin TBMM gruplarında kesinlikle bütünlük yok. İkili sohbetlerde bu işin yanlış olduğunu birçok iktidar milletvekili söylüyor. Onlara yakın gazeteci programcılar da bunu söylüyor. Ancak öyle görünüyor ki bu yasa teklifi Erdoğan ve çevresinin baskısıyla getirildi. Çünkü Aralık ayında Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu var. Oradaki yönetim tablosunun değişmesini istemiyorlar’’ dedi.
Emre, teklifin yasalaşması halinde CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne iptali için başvuracağının da altını çizdi.