Çoklu Baro Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda Bugün Görüşülecek

Turan, ‘‘Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım, bir reform paketi olduğu yönünde. Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası da külliyen yalan. Bir diğer eleştiri konusu, komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek. Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak’’ dedi.

Teklifle ilgili açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yasa teklifinin sadece ‘çoklu baro’yu içermediğini, reform niteliğinde bir düzenleme olduğunu söyledi.

İki haftadır tartışılan ve kamuoyunda ‘çoklu baro düzenlemesi’ olarak tanımlanan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek.

CHP ve İstanbul Barosu Başkanı’nın daha önce yaptığı ‘‘çoklu baro FETÖ işi’’ açıklamaları hakkında ‘haydi oradan’’ yorumunu yapan AKP Grup Başkan Vekili, geçtiğimiz hafta komisyonda yapılan görüşmeler sırasında TBMM’ye alınmayan baro başkanlarının da bu kez genel kurula girebileceklerini ifade etti.

İstanbul Barosu Başkanı: ‘‘Teklif yasalaşırsa CHP’nin başvurusu sonrası AYM’yi ziyaret etmeyi planlıyoruz’’

Birçok baro başkanı gibi Ankara’ya giden İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bu yasa tasarısının ‘tarihi bir yanılgı’ olacağı yönündeki görüşünü yineledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Durakoğlu, ‘‘Bizi geçen hafta Meclis’e almadılar ancak az önce radyodan dinlediğim kadarıyla bu kez genel kurula izlemek için alacaklarmış. Biz bu yasa teklifinin tarihi yanılgı olduğunu herkese anlatacağız. Eğer teklif yasalaşırsa, Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Ancak bildiğiniz gibi hukuk geriye yürümüyor. Eğer yasanın Resmi Gazete’de yayınlanmasının hemen ardından yeni bir baro kurulursa Anayasa Mahkemesi de üç ay sonra iptal kararı verilirse o baro kapatılamaz. Dolayısıyla CHP’nin açacağı iptal davasının dosyasında yürütmenin durdurulması da istenecek. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasının ardından biz de baro başkanları olarak ‘Biz sizin her türlü kararınıza saygılıyız, ancak kararınızı açıklamadan öncelikle yürütmenin durdurulması yönünde karar verin ve bu vahameti önleyin’ demek için ziyaret etmeyi planlıyoruz’’ dedi.