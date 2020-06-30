Çoklu Baro Teklifi TBMM’de Barolar Eylem Hazırlığında

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baroları hedef alan dünkü açıklaması ardından bugün, her ilde birden fazla baro kurulması yolunu açacak teklif TBMM’ye sunuldu. Erzurum ve Elazığ baroları haricinde diğer tüm baro yönetimleri ise “Cumhuriyetten, hukuk devletinden ve birbirimizden başka kimsemiz yok” ortak açıklamasına imza attı ve Ankara’da devam eden toplantıda eylem hazırlığı görüşülüyor. İstanbul’da da Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun çağrısıyla avukatlar Çağlayan’da toplandı. Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısı ardından Erdoğan’ın ifade ettiği üzere geçtiğimiz hafta barolarca yapılan “Savunma Yürüyor” eylemi ve çağrıya rağmen bugün AKP Grubu’nun imzasıyla baro yapılarını değiştirecek teklif TBMM gündemine getirildi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile ilgili basın toplantısında, tartışmalı yasal düzenlemeyi, baroları iyileştirme gerekçesiyle açıkladı. Özkan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’de yaklaşık 150 yıllık geçmişe sahip barolarla ilgili bir dizi yasal değişiklik hayata geçirildiğini ancak bugün Anayasa’nın 135. maddesi başta olmak üzere 1969 tarihli Avukatlık Kanunu çerçevesince barolarca faaliyet gösterildiğini anlattı. “Avukatlık Kanunu'nda baroların kuruluş ve nitelikleri kenar başlıklı düzenlemede, baroların, avukatlık mesleğini geliştirmek, mesleki düzen ve disiplini sağlamak, avukatlık mesleğinin ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini savunmak olarak ana hatlarıyla ifade edilmiştir” diyen Özkan, bugün barolarca mesleki konularda yeterli faaliyetler yürütülemediğini iddia etti. Bu konuda bu teklif hazırlıklarına ilk günden beri itiraz eden Ankara, İstanbul ve İzmir barolarını örnek gösterdiği dikkat çeken Özkan, bu illerde baroları dernek statüsüne indirgeme ve birden fazla kurulmasına imkan sağlayacak teklifi, mesleki açıdan iyileştirme olacağı görüşüyle savundu.

Neden şimdi barolarla ilgili böyle bir düzenleme yapıldığına ilişkin herkesin soru işaretleri bulunduğunu kaydeden Özkan, TBMM’nin mevcut yapısında var olan “çoğunluk” esası yerine çoğunluk tarafından seçilmiş baro yönetimleri yerine “çoklu baro” yapısı oluşturulması için hazırlanan yasa teklifini şöyle savundu: “Öncelikle baroların, Anayasa'da ve yasada belirtilen bu görevleri dikkate alındığı zaman bu ihtiyaçları günümüz koşullarında karşılayamadıkları ve hakkıyla yerine getirmediklerini tespit etmiş bulunmaktayız. İkinci olarak, özellikle son 20 yılık süre zarfında hızla artan avukat sayısı, artan bu avukat sayısının özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde yoğunlaşmış olması, barolarla meslek üyeleri arasında rabıtanın maalesef tamamen kopmasına neden olmuştur. Kanunun, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10 bin civarında olan avukat sayısı, aradan geçen süre zarfında 130 binleri aşmış bulunmaktadır. Artan bu avukat sayısı özellikle İstanbul'da 50 bini, Ankara'da 20 bini, İzmir'de 10 bin rakamını zorlamaktadır. Artan bu sayı nedeniyle başta avukat stajyerlerinin mesleğe hazırlanması ve eğitim konusunda baroların, görevlerini gerektiği gibi yerine getirmemelerine, avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedürel bir işleme dönüşmesine neden olmuştur. Avukatların yine mesleğe kabulünden sonra baroların, gelişen hukuki konularda avukat meslektaşlarımızı, meslek içi eğitimle, onları gelişen hukuki konulara hazırlayamadıkları görülmüştür. Tabii özellikle bu durumun İstanbul, Ankara ve İzmir barolarında böylesi söz konusu olduğunun da altını çizmek gerekir. Artan bu sayı, baroların demokratik temsilini de maalesef tamamen ortadan kaldırmıştır. Avukatların seçimlerde sandıktan uzaklaşmalarına neden olmuştur. Baro ile irtibatlarını koparmıştır. Bu kopuş, barolar ve barolar birliğinde demokratik temsile büyük zarar vermiştir”

Baro başkanları toplantı halinde eylem hazırlığı görüşülüyor Bu arada 78 baro tarafından “Cumhuriyetten, hukuk devletinden ve birbirimizden başka kimsemiz yok” ortak açıklaması yapıldı. Türkiye’de 81 il bulunmasına karşın Gümüşhane ve Bayburt’un bölge barosu olarak temsil edilmesi dolayısıyla 80 baro mevcut. Dolayısıyla 80 barodan ikisi, Erzurum Barosu ile Elazığ Barosu yönetimleri, haricinde tüm barolar bu açıklamaya imza attı. Barolarca yapılan ortak açıklamada, bunun Türkiye’de yaşayan, hukuk devletine ve insan onuruna tarihi bir çağrı olduğu belirtilerek, gündemdeki teklife karşı şunlar dile getirildi: “Yaşımıza, güneşe, yağmura ve virüse rağmen ülkemizin dört bir yanından Ankara’ya yürümemizin ve başkentimizin girişinde tarafımıza insanlık dışı muameleye rağmen direnmemizin ve kararlı duruşumuzun nedeni; Baroların yapılarının değiştirilmesi adı altında parçalanma, niteliksizleştirme ve susturulma tehdidine karşı bir tepki, ama aslında bu tehdidin vatandaşın sesinin kesilmesi, temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması karşısında savunmasız bırakılması anlamına gelmesinedir.