Çoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! Bugün Meclis'e geliyor

Çoklu baro teklifi bugün Meclis'e geliyor. Düzenlemeye baro başkanlarıve Türkiye Barolar Birliği itiraz ederken, baro başkanları Türkiye'nin dört bir yanından Ankara yürüyüş başlatmış, Ankara girişinde baro başkanlarının önü polis tarafından kesilmişti. Yaklaşık 27 saatlik beklemenin ardından baro başkanlarının Anıtkabir'e çıkmasına izin verilmişti.

ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİNDE NELER VAR?

Tartışma yaratan düzenlemenin kulislere yansıyan maddelerine göre; 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Bir ilde, birden çok baronun bulunması halinde avukat bunlardan birisine kayıt yaptıracak.

ERDOĞAN DÜN DUYURMUŞTU: TEKLİFTE KARARLIYIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Kabine toplamntısı sonrası yaptığı açıklamada teklifte kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;

"Yapıcı her türlü eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen toptancı reddiye ve düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını tartışılmasına dahi tahammül gösterilemeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlarıdır. Meydanı kendi küçük hesapları için toplumun menfaatini hiçe sayan muhterislere asla terk etmeyeceğiz. Son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle de barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan uygulamalara varan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlıkları yapmak yürütme olarak bizim hukuki düzenlemeyi yapmak da yasama olarak Meclis’in asli görevidir. Daha demokratik, çoğulcu, temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız ilgili kanun teklifini yarın (bugün) veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi, hayallerini gerçekleştirmemizi bekliyor. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa bizde bunu yapacağız. Elbette layüsel değiliz."

