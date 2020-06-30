Çoklu baro teklifinde son dakika gelişmeleri! Bugün Meclis'e sunuldu

Çoklu baro teklifinde bugün kritik gün. AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan ve bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan 28 maddeden oluşan çoklu baro düzenlemesi bugün Meclis'e sunuldu. "Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplam avukatlarında yüzde 20'sinin oyu ile baro başkanının, sadece bu yüzde 20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu anti demokratik durum baroları, Anayasa'da yer alan görevleri ile uğraşmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak yerine dar alanda kısa çekişmelerle siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir. Barolarda reform gereği hasıl olmuştur. Bunu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı. ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİNDE NELER VAR? AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, baro düzenlemesinin içeriğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Bu düzenlemeyi neden getirdik? Herkesin kafasında bu soru var. Baroların günümüz koşullarında ihtiyaçları karşılayamadığını tespit ettik. Son 20 yılda hızla artan avukat sayısı ve bunların İstanbul, Ankara, İzmir'de yoğunlaşması baro ile meslek üyeleri arasında rabıtanın kopmasına neden oldu.

Barolar başta olmak üzere hukuk dernekleri, akademik çalışma yapan akademisyenler, teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak 28 maddeden oluşan teklifimizi Meclis Başkanlığı'na sevk ettik. Üyes sayısı 5 binden fazla olan barolarda 2 bin avukat bir araya gelerek yeni bir baro kurabilecek. 3 büyük ilde delegasyon antidemokratik bir şekilde belirleniyor. Getirdiğimiz düzenlemeyle her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Her 5 binde bir büyük barolara temsil imkanı sağlıyoruz." BARO BAŞKANLARI KARŞI ÇIKMIŞTI Düzenlemeye baro başkanları ve Türkiye Barolar Birliği itiraz ederken, baro başkanları Türkiye'nin dört bir yanından Ankara yürüyüş başlatmış, Ankara girişinde baro başkanlarının önü polis tarafından kesilmişti. Yaklaşık 27 saatlik beklemenin ardından baro başkanlarının Anıtkabir'e çıkmasına izin verilmişti. ERDOĞAN DÜN DUYURMUŞTU: TEKLİFTE KARARLIYIZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanan Kabine toplamntısı sonrası yaptığı açıklamada teklifte kararlı olduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı;