Çoklu Baro Yasası Yürürlükte

11 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ya da kamuoyunda bilinen adıyla ‘‘Çoklu Baro Yasası’’ bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme 5.000’den fazla avukatın olduğu illerde 2.000’den fazla avukatın başvurusuyla yeni bir baro açılabilmesini mümkün kılıyor. 2020 istatistiklerine göre, Türkiye’de 5.000’den fazla üyesi olan üç baro var. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları dışında 4.757 avukatın üye olduğu Antalya’da da kamu kurumlarında görev yapan avukatların katılımıyla yeni bir baro kurma sayısına erişebilecek. Türk Patent’e dört yeni baro ismi başvurusu Yeni baro isimleri için Tür Patent ve Marka Kurumu’na (Türk Patent) başvurular hız kazandı. CHP Mersin milletvekili Alpay Antmen, 4 Temmuz, 10 Temmuz ve 12 Temmuz tarihlerinde Türk Patent’e Adalet ve Devlet Barosu, Adalet ve Hareket Barosu, Halk Barosu ve Başkent Barosu isimleriyle başvurular yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, kanunun iptali için Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. CHP TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay, iptal başvurusunun hangi gerekçelere dayandırılacağını yarın açıklayacağını söyledi. Altay, ‘‘Kamuoyunda baro yasası olarak bilinen ‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Sayın Cumhurbaşkanı bugün itibariyle onayladı ve Resmi Gazete’de yayınladı. Yarın muhtemelen öğlen saatlerinde Anayasa Mahkemesi’nden bir randevu isteyeceğiz. Bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağım. Başvuru gerekçesini Anayasa Mahkemesi önünde başvuru sonrası paylaşacağım’’ dedi. Barolar internet üzerinden toplantı yapacak Yasa teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşüldüğü günlerde Ankara’ya sokulmayan, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada ise Kuğulu Park’ta eylem yapan barolar ise yeni sürece dair yol haritası üzerinde çalışıyor. 50 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük avukat örgütü olan İstanbul Barosu’nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, mücadelenin süreceğini söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Durakoğlu, ‘‘Bu akşam bu mücadelenin içinde olan baro başkanlarımızın katılımıyla internet üzerinden bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasına dair neler yapacağımızı bir daha konuşacağız. Burada asıl önemli olan yürütmenin bir an evvel durdurulması çünkü barolar kurulduktan sonra geriye doğru işleme olmaz’’ dedi. Gaziantep Barosu Başkanı: ‘‘Bu değişiklikle baroların göbeğine siyaseti yerleştirdiler’’ Baro başkanlarının Ankara’ya alınmadığı 22 Haziran günü bir polisin şiddetli müdahalesine maruz kalan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ise Anayasa Mahkemesi önünde çadır kurmak da dahil çok sayıda eylem fikrinin toplantıda gündeme geleceğini söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şarklı, ‘‘Barolar bugüne kadar siyasallaşmakla eleştiriliyordu ancak bu değişiklikle baroların göbeğine siyaseti yerleştirdiler. Zaten biz de bu nedenle değişiklik teklifine karşı çıktık. Eğer Ankara’ya alınsaydık, derdimizi meramımızı anlatmaya çalışacaktık. Ancak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar bu değişikliği kafasına koyduğu için ne kadar dinlerlerdi bilemiyorum. Bu akşamki toplantıda Anayasa Mahkemesi’nin önüne çadır kurup derdimizi anlatamaya çalışmak dahil birçok öneri gündeme gelecek. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin Türk iç hukukunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ne kadar dikkate alacağına dair şüphelerim var. Üyelerin önemli kısmını mevcut Cumhurbaşkanı atadı. Gerçekten nasıl bir karar çıkabilir kestirmek güç’’ dedi.