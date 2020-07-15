HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çoklu Baro Yasası Yürürlükte

Çoklu Baro Yasası Yürürlükte

15.07.2020 17:14 | Son Güncelleme

‘‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ Resmi Gazete’de yayınlandı. CHP, yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor

Çoklu Baro Yasası Yürürlükte

11 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ ya da kamuoyunda bilinen adıyla ‘‘Çoklu Baro Yasası’’ bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme 5.000’den fazla avukatın olduğu illerde 2.000’den fazla avukatın başvurusuyla yeni bir baro açılabilmesini mümkün kılıyor. 2020 istatistiklerine göre, Türkiye’de 5.000’den fazla üyesi olan üç baro var. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları dışında 4.757 avukatın üye olduğu Antalya’da da kamu kurumlarında görev yapan avukatların katılımıyla yeni bir baro kurma sayısına erişebilecek.

Türk Patent’e dört yeni baro ismi başvurusu

Yeni baro isimleri için Tür Patent ve Marka Kurumu’na (Türk Patent) başvurular hız kazandı. CHP Mersin milletvekili Alpay Antmen, 4 Temmuz, 10 Temmuz ve 12 Temmuz tarihlerinde Türk Patent’e Adalet ve Devlet Barosu, Adalet ve Hareket Barosu, Halk Barosu ve Başkent Barosu isimleriyle başvurular yapıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, kanunun iptali için Perşembe günü Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. CHP TBMM Grup Başkan Vekili Engin Altay, iptal başvurusunun hangi gerekçelere dayandırılacağını yarın açıklayacağını söyledi.

Altay, ‘‘Kamuoyunda baro yasası olarak bilinen ‘Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Sayın Cumhurbaşkanı bugün itibariyle onayladı ve Resmi Gazete’de yayınladı. Yarın muhtemelen öğlen saatlerinde Anayasa Mahkemesi’nden bir randevu isteyeceğiz. Bu kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapacağım. Başvuru gerekçesini Anayasa Mahkemesi önünde başvuru sonrası paylaşacağım’’ dedi.

Barolar internet üzerinden toplantı yapacak

Yasa teklifinin Anayasa Komisyonu’nda görüşüldüğü günlerde Ankara’ya sokulmayan, Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada ise Kuğulu Park’ta eylem yapan barolar ise yeni sürece dair yol haritası üzerinde çalışıyor.

50 bine yaklaşan üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük avukat örgütü olan İstanbul Barosu’nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, mücadelenin süreceğini söyledi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Durakoğlu, ‘‘Bu akşam bu mücadelenin içinde olan baro başkanlarımızın katılımıyla internet üzerinden bir toplantı yapacağız. Bundan sonrasına dair neler yapacağımızı bir daha konuşacağız. Burada asıl önemli olan yürütmenin bir an evvel durdurulması çünkü barolar kurulduktan sonra geriye doğru işleme olmaz’’ dedi.

Gaziantep Barosu Başkanı: ‘‘Bu değişiklikle baroların göbeğine siyaseti yerleştirdiler’’

Baro başkanlarının Ankara’ya alınmadığı 22 Haziran günü bir polisin şiddetli müdahalesine maruz kalan Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı ise Anayasa Mahkemesi önünde çadır kurmak da dahil çok sayıda eylem fikrinin toplantıda gündeme geleceğini söyledi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Şarklı, ‘‘Barolar bugüne kadar siyasallaşmakla eleştiriliyordu ancak bu değişiklikle baroların göbeğine siyaseti yerleştirdiler. Zaten biz de bu nedenle değişiklik teklifine karşı çıktık. Eğer Ankara’ya alınsaydık, derdimizi meramımızı anlatmaya çalışacaktık. Ancak başta Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidar bu değişikliği kafasına koyduğu için ne kadar dinlerlerdi bilemiyorum. Bu akşamki toplantıda Anayasa Mahkemesi’nin önüne çadır kurup derdimizi anlatamaya çalışmak dahil birçok öneri gündeme gelecek. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin Türk iç hukukunu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını ne kadar dikkate alacağına dair şüphelerim var. Üyelerin önemli kısmını mevcut Cumhurbaşkanı atadı. Gerçekten nasıl bir karar çıkabilir kestirmek güç’’ dedi.

Başvuru reddedilirse TBB Genel Kurulu’na delege yapısı değişmiş olarak gidilecek

Yeni düzenlemede bir ilde birden fazla baronun kurulması dışında Türkiye Barolar Birliği’ndeki delege sayısında da köklü değişime gidiyor. Daha önce her 300 üye için, o il barosuna bir fazla delege verilirken bugün yürürlüğe giren yasayla her beş bin üye için o il barosuna ekstra delege verilecek.

Bu düzenleme avukat sayısı fazla olan baroların Türkiye Barolar Birliği’ndeki etkisini azaltacak.

İstanbul Barosu’nun delege sayısı 137’den 19’a, Ankara Barosu’nun delege sayısı 52’den 7’ya, İzmir Barosu’nun delege sayısı ise 29’dan 5’e düşerken 31 Aralık 2019 itibariyle 42 üyesi bulunan Tunceli Barosu, 49 üyesi bulunan Ardahan Barosu ve 89 üyesi bulunan Gümüşhane ile 4757 üyesi bulunan Antalya, 3757 üyesi bulunan Bursa Barosu ve 3059 üyesi bulunan Adana barosu aynı sayıda (dört) delege ile Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu’na katılabilecek.

İl barolarının seçimleri Ekim ayında, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu seçimi ise Aralık ayında yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyorValilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor
15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?15 Temmuz resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

En Çok Okunan Haberler

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

İyi haber geldi: Korona aşısı son aşamaya hazır

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırdı

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

'Oğlunuz oldu' dediler, gerçek 5 gün sonra ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Rize'de sel felaketi! Ev yıkıldı, 2 kişi kayıp

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Eski eşinin mahrem videolarını paylaştı!

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Jandarma astsubay alımı başvuru işlemleri nereden yapılır?

Diğer Haberler
Ordu'nun Altınordu ilçesinde silahlı- bıçaklı kavga: 4 yaralı

Ordu'da silahlı- bıçaklı kavga! Yaralılar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

Bakan Koca'dan 'riski zayıflatın' mesajı

CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020 Küçükbaş koyun ve büyükbaş hisse fiyatları

CarrefourSA kurbanlık fiyatları 2020

CHP 'çoklu baro' kanununu AYM'ye götürüyor

CHP'den flaş hamle! 'Çoklu baro' kanunu için harekete geçildi

Kastamonu Valiliği'nden koronavirüs uyarısı! Vakalar artıyor

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Mahkeme maske cezasını iptal edip sosyal devlet vurgusu yapmıştı! Flaş gelişme

Mahkeme maske cezasını iptal edip sosyal devlet vurgusu yapmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.