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Çökme tehlikesi bulunan bina boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:43 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde zemininde market, üstünde ise iki kat bulunan bina, çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilerek, belediye ekiplerince mühürlendi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde zemininde market, üstünde ise iki kat bulunan bina, çökme tehlikesi olduğu için tahliye edilerek, belediye ekiplerince mühürlendi.

Şehitler Mahallesi Çiçek Sokak 41 numarada bulunan; zemininde market ve üstünde ise iki kat yer alan binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu. Market sahibi Mehmet Bekiç (60) ve üst kattaki evde yaşayan Bedrettin Korkmaz, bugün Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın'a durumu anlatıp, yardım istedi. Başkan Akın, İmar Müdürlüğüne talimat vererek, binada inceleme yapılmasını istedi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu, çökme tehlikesi bulunduğu tespitiyle binanın tahliye edilmesine karar verildi. Polis ekipleri, olay yerinde önlem aldı. Korkmaz evdeki eşyalarını binadan çıkardı, Bekiç de marketini boşalttı. Ardından belediye yetkilileri binayı mühürledi.

Bir hafta önce kendisine yeni bir ev aldığını, oraya taşınacağını belirten Bedrettin Korkmaz, "3 gündür acayip sesler geliyordu. Kimi, zemin çöküyor, diyordu. Binanın dışında sıvalar döküldü, çatlaklar oluştu" dedi.

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