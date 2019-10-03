HABER

Çökme tehlikesi bulunan binada çalışmalara ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 01:27 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda çökme tehlikesi bulunan ve boşaltılan 5 katlı binada başlayan güçlendirme çalışmalarına ara verildi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) BEYOĞLU'nda çökme tehlikesi bulunan ve boşaltılan 5 katlı binada başlayan güçlendirme çalışmalarına ara verildi. Tarihi binanın kolonlarına çatlamalar ve binada kayma olduğu belirlenmişti.

Ayhan Işık Sokak'ta bulunan ve çökme tehlikesine karşın boşaltılan 5 katlı tarihi binadaki güçlendirme çalışmalarına ara verildi. Gündüz saatlerinde çevrede bulunan esnaflar tarafından yapılan ve binanın öne doğru kaydığı ve kolonlarında çatlaklar olduğu yönündeki ihbarların ardından olay yerine gelen ekipler, binanın boşaltılması kararını verdi.

BİNADAN DÜŞEN TAŞLAR İŞÇİLERİ KORKUTTU
Yapılan çalışmaların ardından binada güçlendirme çalışmaları başladı. Binanın ana taşıyıcılarını desteklemek için demir direkler getirildi. İşçiler bir süre binada çalıştıktan sonra binanın bazı bölümlerinden düşen taşlar çalışmalara ara verilmesine neden oldu. Yapılan incelemenin ardından çalışmalara ara verilmesine kara verildi. Çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Muş’ta 1 terörist teslim olduMuş’ta 1 terörist teslim oldu
Çekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulunduÇekmeköy'de aracın içerisinde bir kişi ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

Ankara'da özel halk otobüsü otobüs durağına girdi!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Adıyaman'da feci kaza! Refüje çarpıp taklalar attı!

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Muş’ta 1 terörist teslim oldu

Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü! Bodrum savaş alanına döndü

Burası Bodrum! Önce patlama sesi geldi ardından asfalt çöktü!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

Türkiye'den, Irak'a seyahat uyarısı!

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

İstanbul'da silahlı saldırı! Sokakta yürürken dehşeti yaşadı

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Ekim 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.