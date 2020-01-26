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  4. Çökme tehlikesi olan bina sallandı! Bakan Kurum ve ekipler hızla uzaklaştı

Çökme tehlikesi olan bina sallandı! Bakan Kurum ve ekipler hızla uzaklaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 13:59 | Son Güncelleme

Elazığ'da Sürsürü Mahallesindeki enkazda inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu. Çökme tehlikesi olan binanın yanında olan Bakan Kurum ve ekipler, bölgeden hızla uzaklaştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sürsürü Mahallesinde çöken Dilek Sitesindeki enkazın altında kalan 6 kişinin kurtarılması için sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.

HIZLA UZAKLAŞTILAR

Çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Kurum, bitişik 3 bloktan yan yatan soldaki binada inceleme yaptığı sırada hareketlilik yaşandı. Çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve sallanan binanın yanında olan Bakan Kurum ve beraberindekiler ile bina içerisinde arama ve kurtarma çalışması yapan ekipler, hızla uzaklaştı. Burada bir süre incelemelerini sürdüren Bakan Kurum, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ

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