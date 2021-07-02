HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çökmeden dakikalar önce! Florida'daki 12 katlı binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Çökmeden dakikalar önce! Florida'daki 12 katlı binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

02.07.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'in kuzeyindeki Surfside'da geçtiğimiz hafta perşembe günü 12 katlı Champlain Tower South binasında kısmen çökme meydana gelmişti. Yakındaki bir otelde kalan turistler, bina çökmeden önceden gelen patlama sesine benzer bir ses üzerine binaya gitti. Turistler, binaya gittikleri sırada otopark bölümünde betonda parçalanma meydana geldiğini ve su borusunun patladığını gördü.

ABD'nin Florida eyaletinde geçtiğimiz hafta perşembe günü kısmen çökme yaşanan 12 katlı binanın çökmeden dakikalar önce kaydedilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yakındaki bir otelde kalan turistler, bina çökmeden hemen önce bir patlama sesine benzer bir ses duydu ve hemen binaya gitti. Adriana Sarmiento ve Roberto Castillero adındaki turistler, binaya gittikleri sırada otopark bölümünde betonda parçalanma meydana geldiğini ve su borusunun patladığını gördü.

BİNA SAKİNLERİNİ UYARDILAR, DAKİKALAR SONRA ÇÖKTÜ

Gördükleri manzarayı telefonları ile kayıt altına alan turistler, balkona çıkan bina sakinlerini uyarmaya çalıştıklarını belirtti. İkili, dakikalar sonra ise binanın çöktüğünü ve canlarını kurtarmak için binadan koşarak uzaklaştıklarını aktardı.

2018 TARİHLİ RAPORU AKILLARA GETİRDİ

Bina çökmeden önce kayıt altına alınan görüntüler, binaya ait 2018 Ekim ayına ait yapısal saha araştırması raporuna akıllara getirdi. Raporda, yaklaşık üç yıl önce bir mühendis binanın havuz güvertesinin altındaki beton levhada yapısal hasar ve otoparkta bulunan "çatlama ve parçalanma" ile ilgili endişelere dikkat çekmişti. Havuz güvertesi ve giriş tahrikinin altındaki su yalıtımındaki hatanın "büyük yapısal hasara" neden olduğu öne sürülen raporda, su yalıtım malzemelerinin ömrünü tamamladığı ve tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade edilmişti. Raporda ayrıca, beton kolonlarda, kirişlerde ve duvarlarda bol miktarda çatlama ve çeşitli derecelerde kabarma gözlemlendiği ve bu hasarın bir kısmının küçük olduğu fakat beton bozulmalarının çoğunun zamanında onarılması gerektiği belirtilmişti.

Çöken binada şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 145 kişiden ise hala haber alınamadı.

Miami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildiMiami'de çöken apartman: Bina sakinlerine hasar konusunda uyaran mektup gönderildi
ABD'de çöken bina 11 Eylül saldırılarını hatırlattı, bir çocuğun enkaz altından sesi böyle duyuldu: Lütfen beni bırakmaABD'de çöken bina 11 Eylül saldırılarını hatırlattı, bir çocuğun enkaz altından sesi böyle duyuldu: Lütfen beni bırakma


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacakTarih verdi: Antalya, Kahire gibi olacak
PARTNER30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!30 milyonluk teknesiyle tatile çıktı!
Korkunç iddialar! "O okuldan kurtulan birinden dinledim..."Korkunç iddialar! "O okuldan kurtulan birinden dinledim..."
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet hayatını kaybetti

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Salgın yönetimi rehberi güncellendi

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Fahriye Evcen yıllar sonra ekranlara dönüyor! Yeni dizisi belli oldu

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

Elmalı davasında yeni gelişme: Çocuklar devlet korumasına alındı

YouTube sansürüne sert tepki! "Bu riyakarlıktır"

YouTube sansürüne sert tepki! "Bu riyakarlıktır"

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

Elif Çakal'ın ölümü: 2 şüpheli olay gününü hakime anlattı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3. doz aşı için karar verildi

3. doz aşı için karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Karadeniz'deki olay sonrası Putin'den 3. dünya savaşı açıklaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigara paketlerinde değişiklik

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kadıköy'de "şort" tartışması! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.