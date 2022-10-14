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Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

13.10.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşam alanlarında kullanışlı ürünleri tercih etmek hayat kalitesini artırıyor, daha düzenli olmayı sağlıyor, pratiklik sunuyor ve zaman kazandırıyor. Eğer siz de saklama kaplarından organizerlere kullanışlı ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız doğru yerdesiniz. İşte karşınızda işlevselliğiyle öne çıkan, "Neden daha önce almadım ki?" dedirtecek birbirinden kullanışlı ve kaliteli ürünler...

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Bazı ürünler olmasaydı günlük yaşantımız hiç kuşkusuz çok daha zor olacaktı. Gıda ve eşyaları düzenli şekilde saklamak, lavabonun tıkanmasını engellemek, ev temizliği için çok daha pratik ürünleri tercih etmek işleri kolaylaştırır. Eğer siz de pratik ve uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz ürünleri arıyorsanız listemize göz atabilir, beğendiğiniz modelleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

1. Yemeklerinizi güvenle saklayın: Kichly Cam Gıda Saklama Kabı

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

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Kichly Cam Gıda Saklama Kabı, mikrodalgada kapaksız bir şekilde 450 dereceye kadar rahatlıkla kullanılabilir. Fırında yemek pişirmek için de oldukça ideal olan set, gıdaları uzun süre saklamanıza olanak tanır. Sıkıca kapanan kapaklar; nem, hava, su geçirmez ve sızdırmaz. Açıp kapanması kolay olan set, yiyecekleri taze tutar. Seyahat ederken, ofiste ve mutfakta kullanım için ideal set, favori mutfak ürününüz olacak!

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2. Kıyafetleri saklamanın en kolay yolu: Ikea Skubb Koyu Gri Yatak Altı Yastık Çarşaf Nevresim Giysi Saklama Kutusu

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Artık havalar soğumaya başladığına göre tüm yazlık kıyafetlerinizi toplayıp gelecek bahara kadar saklamanın zamanı geldi. Ikea Skubb Koyu Gri Yatak Altı Yastık Çarşaf Nevresim Giysi Saklama Kutusu ile eşyalarınızı güvenle depolayabilirsiniz. Kulpları sayesinde rahat kullanılan ürünü yatağınızın altına yerleştirebilirsiniz. Giysilerinizi tozlanmaya karşı koruyan ürünün havalandırma ağları, kıyafetlerin hava almasını sağlar. Böylece kıyafetleriniz bir sonraki bahara hazır olur!

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3. Can sıkan lavabo tıkanmalarına son: Qniay Lavabo Küvet Tıkacı

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Mutfakta yaşanan en büyük sorunlardan biri, yiyeceklerin atıklarının zamanla lavabo giderini tıkaması. Bu sorunu ortadan kaldırmak için lavabo tıkaçlarından yardım alabilirsiniz. Qniay Lavabo Küvet Tıkacı'nı sadece mutfak lavabonuzda değil, küvet ve duş kabininde de kullanabilirsiniz. Evinizin olmazsa olmazı hâline gelecek ürün, tüm atığı toplar ve bükülen yapısı ile kolay temizlenir. Harika, değil mi?

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4. Şık tasarım ve kalitenin birleşimi: Ocean Home Gri Çizgili Çekmece İçi Organizer Set

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Ocean Home Gri Çizgili Çekmece İçi Organizer Set, çorap ve iç çamaşırlarınız başta olmak üzere tüm aksesuarlarınızı çekmece içlerinde dağılmayacak şekilde yerleştirmenizi sağlar. Katlanabilir özelliği sayesinde kullanılmayan zamanlarda yer kaplamaz. Hava geçirgenliği sağlayan yapısı ile eşyalarınızı nemden korumanıza da yardımcı olur. Şık tasarımı ile çekmece ya da dolap içerisinde kullanabileceğiniz ürünü odanızın uygun bir köşesinde dekoratif olarak da tercih edebilirsiniz.

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5. Kolay temizliğin keyfini çıkarın: Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Vileda Turbo Pedallı Temizlik Seti, kir ve bakterilerin %99'undan fazlasını etkin bir şekilde temizleyerek derinlemesine hijyen sunar. Ürünü; ahşap, fayans ve parke gibi tüm sert yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz. Pedallı tasarımı sayesinde paspastaki fazla suyu güç harcamadan kolayca sıkabilirsiniz. Mikrofiber paspas başlığı, makinede yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Üçgen tasarımı sayesinde mobilya altlarına, köşelere, süpürgeliklere ulaşarak derinlemesine temizlik sağlar.

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6. Kablo dağınıklığından kurtulun: Garosa Kablo Yönetim Kutusu

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Garosa Kablo Yönetim Kutusu, kötü görünen kablo karmaşasını kutunun içerisinde tutmanıza ve dağınıklığı en aza indirebilmenize yardımcı olur. Alanınızı daha açık hâle getirerek düzenli kalmasını sağlar. Düzenleyici yardımıyla evcil hayvanlarınızı veya çocuklarınızı tehlikeli kablolardan uzak tutabilirsiniz. Her iki ucunda kabloların kolayca geçmesine izin veren açıklıklara sahip olan ürün, ahşap kapağı ve beyaz renkli gövdesiyle hemen her eve kolayca uyum sağlar.

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7. İkisi bir arada: Newstore Home Otomatik Diş Macunu Sıkacağı ve UV Sterilizatör

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Newstore Home Otomatik Diş Macunu Sıkacağı ve UV Sterilizatör, her boy diş macununa uygun olarak üretilir. Sensörü ile banyonuzun ışığı kapandığından bir süre sonra otomatik olarak ön ışığı söner ve UV sterilizatör devreye girer. Böylece dört adet diş fırçasını aynı anda sterilize ederek diş fırçalarınızı hem temiz hem düzenli tutmaya yardımcı olur. Güneş enerjisi ve USB kablosu ile şarj edilebilir.

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8. Alevsiz çakmakla rüzgâra meydan okuyun: Wiber Şarj Edilebilir USB Elektronik Çakmak

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

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Wiber Şarj Edilebilir USB Elektronik Çakmak, PVD render yüzeyi ile pürüzsüz bir dokunma hissi verir. Parmak izi sensörüyle kullanılan ürün, oldukça şık bir görünüm sergiler. Çakmağın kapağını açtıktan sonra parmağınızı parmak izi sensörüne bastırarak üstteki yuvarlak çemberi aydınlatabilir, çift taraflı tutuşturma özelliğiyle çakmağı kolayca kullanabilirsiniz. Rüzgârdan etkilenmeyen çakmak minimal tasarımıyla cebinizde fazla yer kaplamaz.

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9. Hem pratik hem bütçe dostu: Baya Products Tekrar Kullanılabilir Rulo Havlu

Çoktan almış olmanız gereken en işe yarar ev ürünleri

Açık mavi rengiyle oldukça şık Baya Products Tekrar Kullanılabilir Rulo Havlu, altı adet yapraktan oluşur. Tek kullanımlık rulo havlulara alternatif olan havlu, sürdürülebilir ve doğa dostu ürünlerden biri. Ruloyu her yaprakta bulunan çıtçıt sayesinde havluluğunuza kolayca sarabilirsiniz. Mutfak yüzeylerinde oluşan su gibi lekeleri kurulamanıza ve temizlemenize yardımcı olan havlu, çamaşır makinesinde 40 dereceye kadar yıkanabilir.

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10. Yerden tasarruf etmenizi sağlayacak: Apexchaser Sabunluklu Mutfak Lavabo Rafı Tutucu Seti

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Apexchaser Sabunluklu Mutfak Lavabo Rafı Tutucu Seti, harika bir sağlamlık sunan ve parmak izi bırakmayan paslanmaz çelik kaplamaya sahip. Kavisli yüzey tasarımıyla mutfaklara çok yakışan ürünün altında yer alan kaymaz şerit, tezgâh üzerinde rahat kullanılmasını sağlıyor. Tabanı çıkarılabilir olarak üretildiği için düzenleyiciyi temizlemesi de oldukça kolay. Islak süngerleri ve bezleri kurutmak için özel olarak tasarlanan güvenlik rayına sahip ürünü çok seveceksiniz!

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