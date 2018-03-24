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Çöl aslanı Kıvanç!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ, adrenalin tutkusunu tatile de yansıttı. Mayıs’ta Ürdün’e gidecek olan yakışıklı oyuncu, çölün ortasında kalıp vahşi yaşamı yakından görecek.

Çöl aslanı Kıvanç!

Ekstrem sporlara olan tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, konu tatil olunca da tercihini adrenalinden yana kullandı. Profesyonel dalgıç olan, kaptanlık ehliyeti bulunan, motosiklet sevdasıyla bilinen, kendisine aldığı go-kart aracıyla yarışlara hazırlanan yakışıklı oyuncu, mayıs ayı için kendisine ilginç bir tatil rotası belirledi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve bir grup arkadaşıyla Ürdün'deki Ram Vadisi'nin yolunu tutacak. Ünlü oyuncu, UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde bulunan vadide çölün ortasında dizayn edilen ve çadırı andıran evlerde kalacak. Geceliği 650 lira olan 'Sun City Camp' adlı tesiste konaklayacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, burada vahşi yaşamı da yakından görme fırsatı bulacak.

Ürdün tatilinde kamp hayatı yaşayıp çölde safari de yapacak olan Tatlıtuğ, ardından Kızıldeniz'e giderek tutkunu olduğu denizaltının eşsiz güzelliklerini görecek.

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