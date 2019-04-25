Çöl tozu hafta sonuna kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, ülkenin batısında etkili olan çöl tozunun hafta sonuna kadar görüleceğini söyledi.

Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar aracılığıyla her yıl milyonlarca ton tozun, çöl yüzeyinden havalanarak kıtalar ve okyanusları aşmak suretiyle atmosferde yaptığı yolculuğun, normal bir durum olduğunu kaydetti.

Sahra Çölü'nden atmosfere karışan tozların, zaman zaman görüş mesafesini etkileyebilecek seviyelere ulaşabildiğini dile getiren Toros, havadaki tozların yeryüzünde birikebildiğini veya yağmurla yere ulaşabildiğini anlattı.

Toros, suyun buharlaşmasıyla tozun kaldığını ifade ederek, "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımı değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin batısı sahradan gelen çöl tozu etkisinde. Çöl tozunun bugün İstanbul'da daha da etkili olması bekleniyor. Avrupa genelinde görülen çöl tozu etkisi hafta sonuna kadar ülkemizin batı kesimlerinde yer yer etkin olarak hissedilecek. Gece, bağıl nem miktarının artmasıyla araçlar üzerinde de görülebilecek." dedi.