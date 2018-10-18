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"Çöldeki Davos"un son Amerikalı sponsoru da çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

Fox Business, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansından basın sponsorluğunu çeken son Amerikalı basın kuruluşu oldu

WASHINGTON (AA) - Amerikalı ekonomi kanalı Fox Business, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansından basın sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle Riyad’da gelecek hafta yapılacak FII konferansından desteğini çeken son basın kuruluşu Fox Business oldu.

"Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen etkinliğin tek Amerikalı medya sponsor olarak kalan Fox Business’ın da çekilme kararı alması, konferansın iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruları daha da güçlendirdi.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve Bloomberg konferanstan desteğini çeken diğer basın kuruluşları arasında yer almıştı.

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- Çekilme kararı, ABD Hazine Bakanı’nın açıklamasının ardından geldi

Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen yayın çizgisiyle öne çıkan Fox Business’ın sponsorluğunu çekme kararını, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından alması dikkati çekti.

Mnuchin Twitter hesabından öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Az önce ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldim ve Suudi Arabistan’ın Geleceğe Yatırım Girişimi zirvesine katılmamaya karar verdim.” ifadelerini kullanmıştı.

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- İş dünyası konferanstan desteğini daha önce çekmişti

Başkent Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini bu hafta içinde açıklayan diğer isimler arasında, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer da yer aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferansa katılmamak için planlanan Ortadoğu seyahatini iptal etmişti.

Ayrıca, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fox Business Geleceğe Yatırım Girişimi Suudi Arabistan

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