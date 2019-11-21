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Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak

21.11.2019 14:29 | Son Güncelleme

İngiliz rock grubu Coldplay, yarın çıkacak yeni albümü Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak vereceği, YouTube'dan canlı yayımlanacak iki konserle yapacak. Grup üyeleri çevreyle ilgili kaygıları nedeniyle, albüm için dünya turuna çıkmayacaklarını duyurdu.

Coldplay, 'çevre kaygıları' nedeniyle yeni albümü için dünya turuna çıkmayacak

İngiliz rock grubu Coldplay, yarın çıkacak yeni albümü Everyday Life'ın tanıtımını Ürdün'ün başkenti Amman'da seyircisiz olarak vereceği, YouTube'dan canlı yayımlanacak iki konserle yapacak. Grup, çevreyle ilgili kaygıları nedeniyle, albüm için dünya turuna çıkmayacağını duyurdu.

52 dakikalık albüm, Sunrise (Gündoğumu) ve Sunset (Günbatımı) adlı iki bölümden oluşuyor.

Coldpay, Amman'da yarınki ilk konserini gün doğumunu temsilen TSİ 07.00'de, ikinci konserini de gün batımını temsilen TSİ 17.00'de verecek.

Grup 25 Kasım'da Londra Doğal Tarih Müzesi'nde vereceği konserin tüm gelirini bir çevre kuruluşuna bağışlayacak.

Coldplay grup konser

2 yılda 4 kıtada 122 konser

Coldplay, 7. albümü "A Head Full of Dreams" için 2016 ve 2017 yıllarında çıktığı dünya turunda 4 kıtada toplam 122 konser vermişti.

Grubun solisti Chris Martin, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Son iki yıldır, turumuzun sadece sürdürülebilir değil aynı zamanda nasıl yararlı olabileceğini düşünüyorduk. Yeni turumuz mümkün olduğunca çevre dostu olacak. Karbon salımına yol açmamız, bizi hayal kırıklığına uğratır" dedi.

Martin, "Çok büyük konser turları düzenledik. Şimdi nasıl alırız değil, nasıl veririz diye bakıyoruz" diye konuştu.

Doğal Hayatı Koruma Koruma Örgütü'nün (WWF) iklim değişikliği sorumlusu Gareth Richard-King, grubun kararıyla ilgili olarak "Dünyaca ünlü sanatçıların gezegenin korunması için seferber olması olağanüstü bir girişim" dedi.

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