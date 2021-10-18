HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Colin Powell: 84 yaşında ölen ABD'nin Afrika kökenli ilk dışişleri bakanı

Colin Powell: 84 yaşında ölen ABD'nin Afrika kökenli ilk dışişleri bakanı

18.10.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell, 84 yaşında öldü. Ailesi, Powell'ın Covid-19'a yakalandıktan sonra kötüleşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Colin Powell: 84 yaşında ölen ABD'nin Afrika kökenli ilk dışişleri bakanı

ABD'nin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell, 84 yaşında öldü. Ailesi, Powell'ın Covid-19'a yakalandıktan sonra kötüleşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Colin Luther Powell, 1937 yılında Jamaicalı göçmen bir çiftin oğlu olarak New York Harlem'de doğdu.

Vietnam'da da savaşan ve dört yıldızlı bir general olan Powell 1990'lı yıllarda Irak'a, Kuveyt'i işgali sonrasında yöneltilen Birinci Körfez Savaşı'nda önemli bir rol oynamış ve ABD Genelkurmay Başkanlığına kadar yükselmişti.

Ordudan emekli olduktan sonra Cumhuriyetçi Parti'den siyasete atılan Powell, George W Bush yönetiminde dışişleri bakanlığına getirilmişti.

ABD'nin 65. Dışişleri Bakanı olan Colin Powell, aynı zamanda bu göreve getirilen ilk Afrika kökenli Amerikalı da olmuş, kendisini daha sonra Condoleeza Rice izlemişti.

Daha sonra ABD'de birkaç yönetime askeri danışmanlık da yapan Powell, kendisinin dahi kuşkuları bulunmasına rağmen, 2003 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşma ile Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu yönünde kamuoyunu ikna etmekte önemli rol oynamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladıYerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'da yeni gelişme! Bugün başladı
PARTNEROkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmışOkan Kurt'un alıkonulduğu kavgada yeni detaylar! Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış
Su hortumu saniye saniye böyle görüntülendiSu hortumu saniye saniye böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Rusya'dan NATO kararı: Askıya alıyoruz

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Otomobile 'döviz kuru zammı' hazırlığı

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Kombiyi yakmayan yandı! Herkesi ilgilendiriyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

Fabrikadan çıktığı gibi duruyor! 30 yıllık araca fiyat biçemiyor

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti, bu işe soyundu!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

Taksi filminden etkilendi, aynısını Aydın’da yaptırdı

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

CHP'nin Merkez Bankası ziyaretine AK Parti'den 'Kurtlar Vadisi' göndermesi

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Sinan Oğan Cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.