Collins: 'Ford’a Saldıranın Başkası Olduğuna İnanıyorum’

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Anayasa Mahkemesi üyeliği onaylanan Brett Kavanaugh’yu cinsel tacizle suçlayan Christine Blasey Ford’un Kavanaugh değil bir başkası tarafından saldırıya uğradığına inandığını söyledi.

Kavanaugh’nun onayanması sürecinde son ana kadar kararsızlar arasında olan ancak oylamadan hemen önce Kavanaugh için evet oyu kulanacağını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, CNN’e yaptığı açıklamada ‘‘Ona saldıranın Brett Kavanaugh olduğuna inanmıyorum’’ dedi.

Ford’un saldırıya uğradığına inandığını söyleyen Collins, ‘‘Kim tarafından saldırıya uğradığını bilmiyorum ve saldırının ne zaman olduğundan da emin değilim’’ dedi.

Senato’da düzenlenen oturumda Collins’in ve diper Adalet Komisyonu üyelerinin karşısında ifade veren Ford, kendisine saldıranın kavanaugh olduğundan yüzde yüz emin olduğunu söylemişti.

Collins, Ford’un açıklamasının yürek burkucu, acı verici ve etkileyici olduğunu söyledi ve kendisinin verdiği ifadeye inandığını düşündüğünü söyledi.

Aynı oturumda Kavanaugh iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.