Collins: 'Ford’a Saldıranın Başkası Olduğuna İnanıyorum’

Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, Anayasa Mahkemesi üyeliği onaylanan Brett Kavanaugh’yu cinsel tacizle suçlayan Christine Blasey Ford’un Kavanaugh değil bir başkası tarafından saldırıya uğradığına inandığını söyledi.
Kavanaugh’nun onayanması sürecinde son ana kadar kararsızlar arasında olan ancak oylamadan hemen önce Kavanaugh için evet oyu kulanacağını söyleyen Cumhuriyetçi Senatör Susan Collins, CNN’e yaptığı açıklamada ‘‘Ona saldıranın Brett Kavanaugh olduğuna inanmıyorum’’ dedi.
Ford’un saldırıya uğradığına inandığını söyleyen Collins, ‘‘Kim tarafından saldırıya uğradığını bilmiyorum ve saldırının ne zaman olduğundan da emin değilim’’ dedi.
Senato’da düzenlenen oturumda Collins’in ve diper Adalet Komisyonu üyelerinin karşısında ifade veren Ford, kendisine saldıranın kavanaugh olduğundan yüzde yüz emin olduğunu söylemişti.
Collins, Ford’un açıklamasının yürek burkucu, acı verici ve etkileyici olduğunu söyledi ve kendisinin verdiği ifadeye inandığını düşündüğünü söyledi.
Aynı oturumda Kavanaugh iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.
Brett Kavanaugh Cumartesi Akşamı Anayasa Mahkemesi’nin 114’üncü yargıcı olarak yemin etti.
Kavanaugh özel bir törenle yemin etti
Kavanaugh özel bir törenle yeminini ettiği sırada mahkeme binasının dışında protestocular sloganlar atıyordu.
48’e 50 sonuçlanan oylama Senato’nun son yüz yıldır yaptığı en başa baş onaylamalardan biriydi.
Kavanaugh’nun Anayasa mahkemesi üyeliğinin onaylanması Başkan Trump açısından mahkemede muhafazakar çoğunluğu sağlaması açısından büyük bir başarı olarak görüldü.
53 yaşındaki Kavanaugh’nun gelecek yıllarda mahkemenin aldığı kararlarda yönünü sağa daha fazla kaydırmasına neden olmasına olası gözüyle bakılıyor.
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