HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Colonial’ın CEO’su Siber Saldırganlara Fidye Ödendiğini Doğruladı

Colonial’ın CEO’su Siber Saldırganlara Fidye Ödendiğini Doğruladı

19.05.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin en büyük akaryakıt boru hattı Colonial’a düzenlenen siber saldırının ardından şirketin CEO’su Joseph Blount, Wall Street gazetesine yaptığı açıklamada siber casuslara 4 milyon 400 bin dolar fidye ödendiğini doğruladı

Colonial’ın CEO’su Siber Saldırganlara Fidye Ödendiğini Doğruladı

ABD’nin en büyük akaryakıt boru hattı Colonial’a düzenlenen siber saldırının ardından şirketin CEO’su Joseph Blount, Wall Street gazetesine yaptığı açıklamada siber casuslara 4 milyon 400 bin dolar fidye ödendiğini doğruladı. Şirket yetkilileri sistemlerin gördüğü zararın boyutu ve onarılmasının ne kadar süreceğinden hala emin değil.

Yaklaşık 9 bin kilometre uzunluğundaki Colonial boru hattı sistemi geçen hafta düzenlenen siber saldırıdan etkilenmiş, milyonlarca varil benzin, dizel ve jet yakıt Meksika Körfezi’nden Doğu Yakası’na nakledilememişti.

Colonial şirketinin CEO’su Blount, Wall Street’e yaptığı açıklamada fidyeyi ödeme kararının tartışmalı bir karar olduğunun farkında olduğunu ve bu kararı kolay almadığını belirtti. Blount bunun ‘‘ülke için doğru karar’’ olduğunu söyledi.

Colonial şirketi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Colonial ve hükümet ile saldırıya verilecek yanıt üzerine çalışan bir kaynak ve durum hakkında bilgi veren özel sektör güvenlik kaynakları geçen hafta Reuters haber ajansına Colonial'ın fidyeyi ödemeyi planlamadığını söylemişti.

Colonial boru hattındaki arıza nedeniyle geçen hafta boyunca sürücülerin Doğu Yakası’nda panik içinde benzin istasyonlarına akın ederek benzin depolaması birçok eyalette benzin istasyonlarının yarısından fazlasının kapılarını kapatmasına neden olmuştu.

FBI Colonial boru hattına düzenlenen fidye yazılımı saldırısından DarkSide adlı grubu sorumlu tutmuştu. Siber güvenlik uzmanları, grubun Rusya ya da Doğu Avrupa merkezli olabileceğini düşünüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştıAslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik pozunu paylaştı
45 bin 500 yıl dayanmıştı! Yok oluyor45 bin 500 yıl dayanmıştı! Yok oluyor
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de peş peşe depremler

İzmir'de peş peşe depremler

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Aldığı talimatı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yanıt

Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Manisa'da 4 gencin ölümünde sır perdesi aralandı

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

Şoke eden Sedat Peker paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.