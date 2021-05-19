Colonial’ın CEO’su Siber Saldırganlara Fidye Ödendiğini Doğruladı

ABD’nin en büyük akaryakıt boru hattı Colonial’a düzenlenen siber saldırının ardından şirketin CEO’su Joseph Blount, Wall Street gazetesine yaptığı açıklamada siber casuslara 4 milyon 400 bin dolar fidye ödendiğini doğruladı. Şirket yetkilileri sistemlerin gördüğü zararın boyutu ve onarılmasının ne kadar süreceğinden hala emin değil.

Yaklaşık 9 bin kilometre uzunluğundaki Colonial boru hattı sistemi geçen hafta düzenlenen siber saldırıdan etkilenmiş, milyonlarca varil benzin, dizel ve jet yakıt Meksika Körfezi’nden Doğu Yakası’na nakledilememişti.

Colonial şirketinin CEO’su Blount, Wall Street’e yaptığı açıklamada fidyeyi ödeme kararının tartışmalı bir karar olduğunun farkında olduğunu ve bu kararı kolay almadığını belirtti. Blount bunun ‘‘ülke için doğru karar’’ olduğunu söyledi.

Colonial şirketi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.

Colonial ve hükümet ile saldırıya verilecek yanıt üzerine çalışan bir kaynak ve durum hakkında bilgi veren özel sektör güvenlik kaynakları geçen hafta Reuters haber ajansına Colonial'ın fidyeyi ödemeyi planlamadığını söylemişti.