Colorado’da aşı skandalı: Binlerce kişi tekrardan aşı olacak

Colorado eyaletinin kamu sağlığı yetkilileri, Colorado Springs’deki bir klinikte aşı yaptıran yaklaşık 4 bin kişinin, aşılar uygun koşullarda saklanmadığı için tekrar aşılanmaları gerektiğini açıkladı.

SAKLANMA KOŞULLARI UYGUN BULUNMADI

İlçe sağlık yetkililerinin, Dr. Moma Sağlık ve İyi Yaşam Merkezi adlı klinikte aşıların saklanma koşullarının uygun olmadığını tespit etmesi üzerine, aşılama durduruldu. Yerel basına göre, 3 bin doz Pfizer ve Moderna aşısına el konulurken, eyalet yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık yetkililerinin açıklamasında, klinik aşıların uygun ısıda tutulduğuna dair belge sunamadığı için, buradaki aşılamaların geçersiz olduğu belirtildi.

TELEFONLAR YANITSIZ KALDI

Klinikte 3 bin 933 kişinin aşılandığı açıklandı. Bu açıklamanın ardından kliniği telefonla arayanların çağrıları yanıtsız kalırken, mesaj bırakma imkanı da sunulmadı. İnternet sayfasına göre, klinikte çoğunlukla yüz bakımı, akne tedavisi ve dövme silme gibi estetik hizmetler sunuluyor. Klinik, hemşirelik doktorası olan Sylvienash Moma tarafından yönetiliyor. Eyalet yetkilileri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle (CDC) görüştükten sonra, yeni bir kılavuz yayınladı.