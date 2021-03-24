Colorado Zanlısı Yarın Mahkemeye Çıkarılacak

Colorado’daki silahlı saldırıyı düzenlemekle suçlanan 21 yaşındaki Ahmed El Aliwi Alissa, yarın (25 Mart Perşembe) yargıç önüne çıkıyor. Yetkililer, Alissa’nın Pazartesi günü bir süpermarkette etrafa ateş açtığını ve biri polis 10 kişinin ölümüne neden olduğunu söylüyor. Ahmed El Aliwi Alissa hakkında King Soopers adlı süpermarkete düzenlediği silahlı saldırının ardından 10 cinayet suçlaması ve bir cinayete teşebbüs suçlaması yapıldı. Colorado’daki saldırı ülkede bir hafta içinde meydana gelen ikinci silahlı saldırı oldu. Georgia eyaletinin Atlanta kenti ve civarında 16 Mart’ta bir silahlı saldırgan üç ayrı masaj salonuna ateş açmış ve sekiz kişiyi öldürmüştü. Demokrat Başkan Joe Biden saldırıların ardından Kongre’ye silah kontrollarını sıkılaştırma çağrısı yaptı. Silah satışında sicil kontrollarını ve bazı otomatik silahların yasaklanmasını içeren tasarılar Cumhuriyetçiler’in muhalefeti nedeniyle Kongre’de takılmış durumda. Polis henüz Colorado saldırısının arkasında yatan nedeni açıklamadı. Alissa’nın 34 yaşındaki erkek kardeşi Daily Beast’e yaptığı açıklamada zanlı için ‘‘antisosyal ve paranoyak’’ sözlerini kullanmıştı.

Bir diğer aile üyesiyse polise yaptığı açıklamada zanlının olaydan iki gün önce bir ateşli silahla ‘‘oynadığını’’, bunun makineli tüfeğe benzediğini ve aile üyelerinin rahatsız olduğunu kaydetti. Polise verilen yeminli ifadelere göre Alissa, King Sooppers adlı süpermarkete AR türü yarı otomatik bir tüfek, bir el tabancası ve can yeleğiyle girdi. Polisin veri tabanına göre Alissa’nın olaydan altı gün önce yarı otomatik tüfek benzeri bir silah olan Ruger AR-556 satın aldığı öğrenildi. Suriye’den Amerika’ya ailesiyle birlikte göç eden ve daha sonra Amerikan vatandaşı olan Alissa, Arvada West Lisesi’nden 2018’de mezun olmuştu. 2017 yılında bir arkadaşını yumrukladığı için hakkında yapılan üçüncü dereceden saldırı suçlamasını kabul etmişti. Arvada Polis Teşkilatı’nın raporuna göre sınıf arkadaşı saldırının tahrik unsuru olmaksızın yapıldığını söylemişti. Alissa ise sınıf arkadaşının kendisine ‘‘terörist’’ dediğini ve onu ırkçı isimlerle çağırdığını öne sürmüştü. Alisssa şartlı tahliye edilmiş ve kamu hizmeti cezası almıştı.