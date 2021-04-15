Colorado’da Aşı Skandalı

Colorado eyaletinin kamu sağlığı yetkilileri, Colorado Springs’deki bir klinikte aşı yaptıran yaklaşık 4 bin kişinin, aşılar uygun koşullarda saklanmadığı için tekrar aşılanmaları gerektiğini açıkladı.
İlçe sağlık yetkililerinin, Dr. Moma Sağlık ve İyi Yaşam Merkezi adlı klinikte aşıların saklanma koşullarının uygun olmadığını tespit etmesi üzerine, aşılama durduruldu. Yerel basına göre, 3 bin doz Pfizer ve Moderna aşısına el konulurken, eyalet yetkilileri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Sağlık yetkililerinin açıklamasında, klinik aşıların uygun ısıda tutulduğuna dair belge sunamadığı için, buradaki aşılamaların geçersiz olduğu belirtildi. Klinikte 3 bin 933 kişinin aşılandığı açıklandı.
Bu açıklamanın ardından kliniği telefonla arayanların çağrıları yanıtsız kalırken, mesaj bırakma imkanı da sunulmadı. İnternet sayfasına göre, klinikte çoğunlukla yüz bakımı, akne tedavisi ve dövme silme gibi estetik hizmetler sunuluyor. Klinik, hemşirelik doktorası olan Sylvienash Moma tarafından yönetiliyor.
Eyalet yetkilileri, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’yle (CDC) görüştükten sonra, yeni bir kılavuz yayınladı. Buna göre, Pfizer veya Moderna aşısının ilk dozunu olanlardan, iki dozluk uygulamaya baştan başlamaları istendi. Pfizer aşısı olanların 21 gün sonra, Moderna aşısı olanlarınsa 28 gün sonra ilk doz aşılarını olmaları tavsiye edildi.
Emin olmayanlarınsa Pfizer ya da Moderna aşısının ilk dozunu olmadan önce 28 gün beklemeleri ve ikinci dozu 28 gün sonra yaptırmaları istendi.
Her iki doz aşısını da söz konusu klinikte olanlardan Pfizer aşısı olanlara 21 gün sonra, Moderna aşısı olanlaraysa 28 gün sonra aynı aşıdan bir doz daha yaptırmaları çağrısı yapıldı. Yine emin olmayanların en az 28 gün bekleyerek bu aşılardan birini olmaları gerektiği belirtildi.
CDC’nin klinik veri eksikliğinden dolayı, geçerliliğine bakılmaksızın üç dozdan fazla aşı olunmasını önermediğine de dikkat çekildi.