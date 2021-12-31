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Colorado'da Yılın Son Günü Büyük Yangın

31.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Colorado eyaletinde yılın son gününe orman yangınıyla girdi. Denver şehrin yakınlarındaki iki kasabada yaşayan yaklaşık 300 bin kişiyi tehdit ediyor. Yangın nedeniyle şu ana kadar 580 civarında ev, bir otel ve bir alışveriş merkezinin tamamen yandığı ifade ediliyor

ABD’nin Colorado eyaletinde yılın son gününe orman yangınıyla girdi. Denver şehrin yakınlarındaki iki kasabada yaşayan yaklaşık 300 bin kişiyi tehdit ediyor. Yangın nedeniyle ilk etapta 30 binden kişi için bölgeden tahliye emri verildi.

Yangının enerji nakil hatlarından sıçrayan bir kıvılcımın, ormanlık alanda otların alev almasına neden olmasıyla başladığı sanılıyor. Yetkililer, bölgedeki güçlü rüzgarlar nedeniyle yangının çok kısa sürede çok geniş bir alana yayıldığını belirtiyorlar.

Yangın nedeniyle şu ana kadar 580 civarında ev, bir otel ve bir alışveriş merkezinin tamamen yandığı ifade ediliyor. Yangının yaklaşık 6,5 kilometre karelik bir alanda etkili olduğu görülüyor. Yangının bölgede çok sayıda ev ve işyerini tehdit ettiği belirtiliyor.

Yangın nedeniyle yaralanan en az 6 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavisine devam edilirken bölgedeki otoyollardan biri olan US Highway 36’nın bir bölümü trafiğe kapatıldı. Yaralananlardan birinin yardım görevlisi olduğu açıklandı.

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