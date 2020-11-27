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ColorOS 11 güncellemesi alacak Oppo telefonlar hangileri?

27.11.2020 12:44 | Son Güncelleme:
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ColorOS 11 güncellemesi alacak Oppo telefonlar hangileri?

OPPO ColorOS arayüzünün dünya çapında 370 milyondan fazla kullanıldığı açıklandı. Ayrıca ColorOS 11 güncellemesi alacak Oppo modelleri de göründü.

Oppo, şu an itibariyle OPPO ColorOS arayüzünün dünya çapında 370 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Nisan ayında şirket, ColorOS’un küresel aylık aktif kullanıcılarının yaklaşık 350 milyon olduğunu duyurmuştu. Bu, Oppo’nun yaklaşık yedi ayda yaklaşık 20 milyon aktif aylık kullanıcı kazandığı anlamına geliyor.

Oppo ColorOS ilk genel beta sürümü Nisan 2013’te indirime sunulmuştu. Bu arayüz toplamda 72 dile çevrildi. Aynı zamanda dünya çapında 140’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. ColorOS Yazılım Mağazası 2017 itibarıyla 100 milyardan fazla kümülatif dağıtıma sahipti.

COLOROS 11 YÜKSELTME PLANI

Resmi olarak, Eylül 2020’de sekiz model ColorOS 11 güncellemesini aldı. Bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Oppo Find X2
  • Oppo Find X2 Pro
  • Oppo-Find X2 Pro Lamborghini Edition
  • Oppo Ace2
  • Oppo Ace2 EVA Limited Edition
  • Oppo-Reno4 Pro 5G
  • Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition
  • Oppo-Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition
Oppo şimdi de tablet ve notebook üretecekOppo şimdi de tablet ve notebook üretecek

Ek olarak, bu güncellemeyi alacak diğer cihazları da aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

İŞTE COLOROS 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK OPPO MODELLERİ

Kasım 2020

  • Oppo Reno4 5G
    Aralık 2020
  • Oppo Reno Ace
  • Oppo Reno Ace Gundam Edition
  • Oppo-Reno4 SE 5G
  • Oppo Reno3 5G Vitality Edition
  • Oppo Reno3 Pro 5G
  • Oppo-Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition
  • Oppo Reno Barcelona Custom Edition
  • Oppo K7
  • Oppo-Reno 10x Zoom Version
    2021 1. ÇEYREK
  • Oppo Reno3 5G
  • Oppo Reno2
  • Oppo-Reno2 Z
  • Oppo A92s
  • Oppo K5
  • Oppo-A72 5G
  • Oppo A52
  • Oppo A91
    2021 2. ÇEYREK
  • Oppo Reno
  • Oppo Reno Z
  • Oppo-A11
  • Oppo A11x
  • Oppo A9
  • Oppo-A9x
  • Oppo Reno Inspiration Edition

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