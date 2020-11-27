ColorOS 11 güncellemesi alacak Oppo telefonlar hangileri?

Oppo, şu an itibariyle OPPO ColorOS arayüzünün dünya çapında 370 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Nisan ayında şirket, ColorOS’un küresel aylık aktif kullanıcılarının yaklaşık 350 milyon olduğunu duyurmuştu. Bu, Oppo’nun yaklaşık yedi ayda yaklaşık 20 milyon aktif aylık kullanıcı kazandığı anlamına geliyor.

Oppo ColorOS ilk genel beta sürümü Nisan 2013’te indirime sunulmuştu. Bu arayüz toplamda 72 dile çevrildi. Aynı zamanda dünya çapında 140’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. ColorOS Yazılım Mağazası 2017 itibarıyla 100 milyardan fazla kümülatif dağıtıma sahipti.

COLOROS 11 YÜKSELTME PLANI

Resmi olarak, Eylül 2020’de sekiz model ColorOS 11 güncellemesini aldı. Bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo-Find X2 Pro Lamborghini Edition

Oppo Ace2

Oppo Ace2 EVA Limited Edition

Oppo-Reno4 Pro 5G

Oppo Reno4 Pro 5G 2020 Summer Custom Edition

Oppo-Reno4 Pro 5G Artist Limited Edition

Ek olarak, bu güncellemeyi alacak diğer cihazları da aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.

İŞTE COLOROS 11 GÜNCELLEMESİ ALACAK OPPO MODELLERİ

Kasım 2020

Oppo Reno4 5G

Aralık 2020

Oppo Reno Ace

Oppo Reno Ace Gundam Edition

Oppo-Reno4 SE 5G

Oppo Reno3 5G Vitality Edition

Oppo Reno3 Pro 5G

Oppo-Reno3 Pro 5G Classic Blue Custom Edition

Oppo Reno Barcelona Custom Edition

Oppo K7

Oppo-Reno 10x Zoom Version

2021 1. ÇEYREK

Oppo Reno3 5G

Oppo Reno2

Oppo-Reno2 Z

Oppo A92s

Oppo K5

Oppo-A72 5G

Oppo A52

Oppo A91

2021 2. ÇEYREK

Oppo Reno

Oppo Reno Z

Oppo-A11

Oppo A11x

Oppo A9

Oppo-A9x

Oppo Reno Inspiration Edition

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