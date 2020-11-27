ColorOS 11 güncellemesi alacak Oppo telefonlar hangileri?

Oppo, şu an itibariyle OPPO ColorOS arayüzünün dünya çapında 370 milyondan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu açıkladı. Nisan ayında şirket, ColorOS’un küresel aylık aktif kullanıcılarının yaklaşık 350 milyon olduğunu duyurmuştu. Bu, Oppo’nun yaklaşık yedi ayda yaklaşık 20 milyon aktif aylık kullanıcı kazandığı anlamına geliyor.
Oppo ColorOS ilk genel beta sürümü Nisan 2013’te indirime sunulmuştu. Bu arayüz toplamda 72 dile çevrildi. Aynı zamanda dünya çapında 140’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteriyor. ColorOS Yazılım Mağazası 2017 itibarıyla 100 milyardan fazla kümülatif dağıtıma sahipti.
Resmi olarak, Eylül 2020’de sekiz model ColorOS 11 güncellemesini aldı. Bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, bu güncellemeyi alacak diğer cihazları da aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.
Kasım 2020
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