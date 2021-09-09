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ColorOS 12’nin duvar kağıtları sızdırıldı

09.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, model yelpazesini gün geçtikçe bir tık daha genişletiyor. Türkiye pazarında da faaliyet gösteren Oppo’nun en büyük kozu ise arayüzü diyebiliriz.

ColorOS 12’nin duvar kağıtları sızdırıldı

Malum söz konusu Android tabanlı akıllı telefonlar olduğunda çeşitli sorunların yaşanması çok da sıra dışı bir olay değil. Yani hiç beklenmedik bir anda telefon çökebiliyor. Ya da yeni gelen bir güncelleme telefonunuzu neredeyse kullanılmaz hale getirebiliyor. Bazı akıllı telefon üreticilerinin arayüzü ise daha stabil çalışıyor. Bu üreticilerden biri de Oppo.

COLOROS 12 GELİYOR

Oppo yakında ColorOS’in yeni sürümü ile kullanıcıların karşısına çıkacak. ColorOS muhtemelen Android 12’ye uyumlu bir formatta olacak. Böylece yeni gelen Android sürümü de güncel Oppo cihazlarında sorunsuz bir şekilde çalışacak.

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ColorOS’in yeni sürümünün önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor. Tarihinin genel itibari ile Eylül sonu olacağı belirtiliyor. Fakat isterseniz şimdiden ColorOS’e ait bazı duvar kağıtlarını kullanmaya başlayabilirsiniz. En azından telefonunuz daha modern bir arayüz görünümüne kavuşacaktır.

Bu arada ColorOS 12’nin 13 Eylül’de çıkacağına dair de bazı söylentiler mevcut. Fakat bu söylentilerin hayli zayıf olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

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Duvar kağıtlarını görmek için buraya tıklayınız

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