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Columbia'dan The North Face'e sıcacık tutan polarlarda %50'ye varan indirimler
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Columbia'dan The North Face'e sıcacık tutan polarlarda %50'ye varan indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
18.11.2024 12:53
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Kış geldiğinde herkesin gardırobunda renk renk, model model birkaç polar olmalı. Kışı sıcacık geçirmeye yardımcı olan, üşümek nedir unutturan polarlar "Ne giysem?" derdine de son veriyor. Siz de bu kışı rahat, sıcacık ve keyifli geçirmek niyetindeyseniz Columbia, Merrell, The North Face gibi ünlü outdoor markaların indirimdeki polarlarını keşfederek o ilk adımı atabilirsiniz!

Kışın dondurucu soğuklarda özel olarak tasarlanmış polarlarla soğuk havaya meydan okuyabilirsiniz. Polar sweatshirtler, hoodieler hem hafifliği hem de üstün yalıtım özellikleriyle sizi sarıp sarmalarken kışı sıcacık geçirmenizi sağlar. Soğuk havaların keyfini çıkarmanın en etkili yolu olan polarlar ile siz de üşüme derdi olmadan bir kış geçirmek isterseniz Gülümseten Kasım'a özel indirime giren ünlü outdoor markaların polar modellerine bir göz atabilirsiniz, işte sizin için seçtiklerimiz...

1. Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Erkek Polar Üst

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Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok sıcak tutuyor. Çok güzel ama 1 beden küçük alın."

  • "Teşekkürler, uygun fiyat politikası için. Beğenerek kullanıyorum."
Ürünü İncele

2. Columbia Fireside Fz Kadın Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-11-18T122606.374

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İki renk aldım, o kadar çok beğendim ki."

  • "Çok sıcak tutmasının yanında hiç kaşındırmıyor diğer polarlarım gibi."
Ürünü İncele

3. Helly Hansen Yarım Fermuar Polar Graphite Blue Strip

Adsız tasarım - 2024-11-18T122828.444

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Polarlarımı hep Helly Hansen alıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım."

  • "Çok memnunum, bir tane daha aldım."
Ürünü İncele

4. Helly Hansen Slope Polar Fleece

Adsız tasarım - 2024-11-18T122955.563

Kullanıcılar ne diyor?

"Helly Hansen polarımdan çok memnunum. Hem rengi çok güzel hem de sıcacık tutuyor. Özellikle montun içine giydiğiniz zaman Norveç'te bile üşümezsiniz. Kendime beğenince 1 tane de erkek arkadaşıma aldım o da çok memnun kaldı. Beden bilgisi olarak kadında kendi bedeninizden 1 beden büyük, erkekte kendi bedeniniz neyse onu almanızı öneririm."

  • "Çok beğendim, kaliteli. Birkaç kez yıkadım tülerme olmadı. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

5. Jack Wolfskin Erkek Winterstein Fz M Polar Ceket

Adsız tasarım - 2024-11-18T123203.452

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kumaş harika hissettiriyor ve sizi çok sıcak tutuyor."

  • "Mükemmel ve rahat giyilebilir. Kaliteli bir ürün ve uzun ömürlü. Renk mükemmel."
Ürünü İncele

6. Jack Wolfskin ROTWAND FZ W Polar Kadın

Adsız tasarım - 2024-11-18T123320.392

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu kaliteli ve sevimli polar harika. Yakında bir tane daha alacağım. Boyut gerçekten uygun, çok tavsiye ederim."

  • "Güzel, yumuşak polar malzeme"
Ürünü İncele

7. The North Face M 100 GLACIER Erkek Kısa Fermuar Polar

Adsız tasarım - 2024-11-18T123714.385

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Fiyatını hak ediyor bence. Kaliteli."

  • "Kışı geçirdiğim tek ürün desem yeridir, farklı renklerini aldım, sürekli giyiyorum."
Ürünü İncele

8. The North Face W 100 GLACIER Kadın Yarım Fermuar Polar

Adsız tasarım - 2024-11-18T123733.747

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalitesine diyecek laf yok. Alın bence."

  • "Güzel, sıcacık tutuyor."
Ürünü İncele

9. Merrell Jason Polar Ceket

Adsız tasarım - 2024-11-18T123903.487

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kalite, marka. Başarılı."

  • "Tam beden aldım, bir beden büyük de alınabilirmiş ama bu haliyle de güzel."
Ürünü İncele

10. Merrell JODY Polo Polar Kazak Kadın

Adsız tasarım - 2024-11-18T123945.408

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün kalın ve çok şık. Dolabınızda mutlaka olması gerekiyor."

  • "Hiç düşünmeden alın!"
Ürünü İncele

Bu içerik 18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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columbia polar polar
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