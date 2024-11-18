Columbia'dan The North Face'e sıcacık tutan polarlarda %50'ye varan indirimler

Kışın dondurucu soğuklarda özel olarak tasarlanmış polarlarla soğuk havaya meydan okuyabilirsiniz. Polar sweatshirtler, hoodieler hem hafifliği hem de üstün yalıtım özellikleriyle sizi sarıp sarmalarken kışı sıcacık geçirmenizi sağlar. Soğuk havaların keyfini çıkarmanın en etkili yolu olan polarlar ile siz de üşüme derdi olmadan bir kış geçirmek isterseniz Gülümseten Kasım'a özel indirime giren ünlü outdoor markaların polar modellerine bir göz atabilirsiniz, işte sizin için seçtiklerimiz...

1. Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Erkek Polar Üst

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok sıcak tutuyor. Çok güzel ama 1 beden küçük alın."

"Teşekkürler, uygun fiyat politikası için. Beğenerek kullanıyorum."

2. Columbia Fireside Fz Kadın Polar Üst

Kullanıcılar ne diyor?

"İki renk aldım, o kadar çok beğendim ki."

"Çok sıcak tutmasının yanında hiç kaşındırmıyor diğer polarlarım gibi."

3. Helly Hansen Yarım Fermuar Polar Graphite Blue Strip

Kullanıcılar ne diyor?

"Polarlarımı hep Helly Hansen alıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım."

"Çok memnunum, bir tane daha aldım."

4. Helly Hansen Slope Polar Fleece

Kullanıcılar ne diyor?

"Helly Hansen polarımdan çok memnunum. Hem rengi çok güzel hem de sıcacık tutuyor. Özellikle montun içine giydiğiniz zaman Norveç'te bile üşümezsiniz. Kendime beğenince 1 tane de erkek arkadaşıma aldım o da çok memnun kaldı. Beden bilgisi olarak kadında kendi bedeninizden 1 beden büyük, erkekte kendi bedeniniz neyse onu almanızı öneririm."

"Çok beğendim, kaliteli. Birkaç kez yıkadım tülerme olmadı. Tavsiye ederim."

5. Jack Wolfskin Erkek Winterstein Fz M Polar Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Kumaş harika hissettiriyor ve sizi çok sıcak tutuyor."

"Mükemmel ve rahat giyilebilir. Kaliteli bir ürün ve uzun ömürlü. Renk mükemmel."

6. Jack Wolfskin ROTWAND FZ W Polar Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu kaliteli ve sevimli polar harika. Yakında bir tane daha alacağım. Boyut gerçekten uygun, çok tavsiye ederim."

"Güzel, yumuşak polar malzeme"

7. The North Face M 100 GLACIER Erkek Kısa Fermuar Polar

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyatını hak ediyor bence. Kaliteli."

"Kışı geçirdiğim tek ürün desem yeridir, farklı renklerini aldım, sürekli giyiyorum."

8. The North Face W 100 GLACIER Kadın Yarım Fermuar Polar

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalitesine diyecek laf yok. Alın bence."

"Güzel, sıcacık tutuyor."

9. Merrell Jason Polar Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Kalite, marka. Başarılı."

"Tam beden aldım, bir beden büyük de alınabilirmiş ama bu haliyle de güzel."

10. Merrell JODY Polo Polar Kazak Kadın

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kalın ve çok şık. Dolabınızda mutlaka olması gerekiyor."

"Hiç düşünmeden alın!"

Bu içerik 18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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