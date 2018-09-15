İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde Columbia PFG Alaçatı Big Fish Turnuvası düzenlendi.
Port Alaçatı'ndan sabah saatlerinde "Büyük Balığın Peşinde" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 47 tekne demir aldı. Teknedekiler, gün boyu en büyük balığı yakalamak için yarıştı.
Turnuvada 24 yaşındaki Mert Bigalo, oltasına vuran dev orkinosu tekneye çıkarabilmek için 4 saat mücadele etti. Orkinos, tekneden karaya forklift yardımıyla çıkarıldı ve 305 kilo ağırlığında olduğu belirlendi.
Turnuvanın başhakemi Ertuğrul İçingir, 305 kiloluk orkinosun Türkiye'deki sportif balıkçılık turnuvalarında yakalanan en büyük balık olduğunu açıkladı.
"Yakala-Bırak-Yaşat" kategorisinde eski AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican'ın da yer aldığı Barbarossa ekibi, yakalayıp bıraktıkları 150 ve 155 santimetrelik iki orkinosla dereceye girdi.
"Sürdürülebilir yaşam için bilinçli avlanma" temasıyla yapılan turnuvanın sonuçları yarın açıklanacak.
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