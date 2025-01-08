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Columbia Powder Lite II Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde
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Columbia Powder Lite II Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Kışın soğuk günlerinde sizi sıcak tutacak bir mont arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Columbia Powder Lite II mont, hem şıklığı hem de performansı bir araya getiriyor. Üstelik şu anda kısa süre için indirimli fiyatla sizi bekliyor. Columbia montu gardırobunuza eklemenin tam zamanı!

Kış aylarında dışarı çıkmak adeta bir meydan okuma olabilir, ama doğru montu bulduğunuzda soğuk hava artık sizi durduramaz. Hem sıcak tutan hem de hafif yağmurda koruma sağlayan bir mont almak istiyorsanız Columbia Powder Lite II mont, beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisiyle her adımda sıcacık kalırken suya dayanıklı kumaşıyla beklenmedik yağışlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Hem de bugüne özel bir indirim fırsatıyla ürünü gerçek fiyatının çok daha altında avantajlı bir fiyata edinebilirsiniz. Soğuk günlerinizi hem şık hem de konforlu bir hale getirmek için şimdi tam zamanı!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Columbialardaki tüm indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Columbia Powder Lite II Mont

Columbia Powder Lite II mont

Kışın dışarıda endişesiz bir şekilde vakit geçirmek isteyenler için Columbia Powder Lite II Mont, Omni-Heat ısı yansıtıcı teknolojisi ile sıcaklığı dengede tutar. Hafif yağmur ve lekelere karşı dayanıklı Omni-Shield kaplaması ile kötü hava koşullarında bile sizi yarı yolda bırakmayan mont, %100 geri dönüştürülmüş polyester Thermarator yalıtımıyla çevre dostu ve sıcak tutan bir seçenek. Elastik manşetleri, fermuarlı cepleri ve ayarlanabilir etek ucu ile bu mont, soğuk günlerde dahi stil ve konforu bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bu mont güzel, hafif tüylü bir kuş tüyü mont. Cepleri var. Sizi sıcak tutuyor!”

  • “Yanları hafifçe oturuyor ve yan cepleri fermuarlı. Her iki iç ön tarafta büyük açık cepler var. Bu monttan çok memnunum.”
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supertasarruf

Bu içerik 8 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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