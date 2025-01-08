Columbia Powder Lite II Mont Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Kış aylarında dışarı çıkmak adeta bir meydan okuma olabilir, ama doğru montu bulduğunuzda soğuk hava artık sizi durduramaz. Hem sıcak tutan hem de hafif yağmurda koruma sağlayan bir mont almak istiyorsanız Columbia Powder Lite II mont, beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Omni-Heat™ ısı yansıtma teknolojisiyle her adımda sıcacık kalırken suya dayanıklı kumaşıyla beklenmedik yağışlara karşı hazırlıklı olabilirsiniz. Hem de bugüne özel bir indirim fırsatıyla ürünü gerçek fiyatının çok daha altında avantajlı bir fiyata edinebilirsiniz. Soğuk günlerinizi hem şık hem de konforlu bir hale getirmek için şimdi tam zamanı!

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Columbia Powder Lite II Mont

Kışın dışarıda endişesiz bir şekilde vakit geçirmek isteyenler için Columbia Powder Lite II Mont, Omni-Heat ısı yansıtıcı teknolojisi ile sıcaklığı dengede tutar. Hafif yağmur ve lekelere karşı dayanıklı Omni-Shield kaplaması ile kötü hava koşullarında bile sizi yarı yolda bırakmayan mont, %100 geri dönüştürülmüş polyester Thermarator yalıtımıyla çevre dostu ve sıcak tutan bir seçenek. Elastik manşetleri, fermuarlı cepleri ve ayarlanabilir etek ucu ile bu mont, soğuk günlerde dahi stil ve konforu bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu mont güzel, hafif tüylü bir kuş tüyü mont. Cepleri var. Sizi sıcak tutuyor!”

“Yanları hafifçe oturuyor ve yan cepleri fermuarlı. Her iki iç ön tarafta büyük açık cepler var. Bu monttan çok memnunum.”

Bu içerik 8 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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