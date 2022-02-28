Tam 4 bin yıllık! Hayalet kasaba, sosyal medya kullanıcılarını şaşkına çevirdi

Kartal gözlü bir Google Haritalar kullanıcısı, bir zamanlar 65.000'den fazla insanın evi olan ancak bugün Irak'ın çöl kumları ile kaplanıp kaybolmaya yüz tutmuş Ur şehrini keşfetti. Çölün orta yerinde terk edilmiş bu şehri bir hayalet kasabaya dönüşmesinin belki binlerce yıl ardından Google Haritalarda buldu.

4000 YIL ÖNCESİNİN EN KALABALIK ŞEHRİ

Kullanıcı, hala araziyi kaplayan kumlardan dışarı taşan devasa binaları olan tarihi Ur kentinin havadan çekilmiş üç görüntüsünü paylaşarak "Uru/Ur Şehri, MÖ 20. yüzyılda (4000 yıl önce) kuruldu. O zamanlar 65.000 kişilik nüfusuyla en kalabalık şehirdi." ifadelerini kullandı.

Şehrin en eski şehir olmadığını belirten kullanıcıların yorumlarına cevap veren keşfin sahibi "Ur'dan daha eski olan kentsel şehirler var. Örneğin, İndus vadisi uygarlığının Mohenjo Daro'su (büyük olasılıkla) 4500 yıl önce kuruldu" diye konuştu.

BÖLGEDEKİ EN ESKİ ŞEHİRLERDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Britannica'ya göre, şimdi güney Irak olarak sınıflandırılan güney Mezopotamya'daki bölge, bir zamanlar eski Fırat Nehri üzerinde bulunuyordu ve şimdi bölgedeki en eski şehirlerden biri olmaya devam ediyor. İlk yerleşimciler MÖ 4. binyılda buraya ulaştılar ve şehir bir zamanlar başkentti. İncil'de Keldanilerin Ur'u olarak bahsedilir ve İbrani patriği İbrahim'in ilk evi olduğuna inanılır (MÖ 2000).

TANRI'YA ADANMIŞ BİR TAPINAK

Kullanıcıların yorumlarına ve tepkilerine bakılırsa, artık terk edilmiş ve çölün kumları tarafından yutulmak üzere olan bu alan, arkeologlar ve sosyal medya hayranları için büyüleyici bir yer. Sosyal medyanın dikkatini çeken keşfin üzerine kullanıcılar binlerce yorum ve beğeniyle gönderiyi destekledi. Bir kullanıcı, "Bir ara o binayı ziyaret edip görmek ve İncil'de neden Ur'dan bu kadar çok bahsedildiğini öğrenmek istiyorum" yorumunu yaptı. Bir diğeri ise yerleşim yerinin önemine vurgu yaparak "Ur'un ilk yerleşim yeri olmaya çok muhtemel bir aday olduğunu okumuştum. Çatalhöyük'ün bu unvanı talep etme hakkı elbette var ama orası büyük olasılıkla bir şehirden ziyade büyük bir köydü" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki binanın bir Sümer tanrısına adanmış tapınak olabileceğini ifade eden sosyal medya kullanıcısı, "O bina bir Sümer tanrısına adanmış bir tapınak." yorumunu yaptı. Bir başka kullanıcı ise bölgenin büyüleyici atmosferini "İbrahim'in geldiği şehir. Bu sebeple Tevrat'ta geniş bir şekilde tartışılır. İbrahim büyük olasılıkla bu şehrin en parlak döneminde yaşadı" yorumuyla anlatmaya çalıştı.



