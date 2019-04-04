Çölyak hastaları için fırın talebi

Tekirdağ Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği ve Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte “Duy, Dinle, Destekle” isimli çölyak atölye etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çölyak hastaları glutensiz ürün üretmek için fırın talebinde bulundu.

Turizm Otelcilik mutfak atölyesi alanında gerçekleşen etkinliğe Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü, Yiyecek İçecek Hizmetleri Atölye Şefleri Ebru Kırmızı ile Hanife Yılmaz Çuhac Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

9 Mayıs Dünya Çölyak Günü nedeniyle glutensiz ürünler mutfak uygulamasında yapıldı.

"Fırınlarda ürünlerimizin yapılmasını istiyoruz"

Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Bahar Ayşegül Gülcü, glutensiz mutfak ürünlerin yapılabilirliğine ve Tekirdağ’da halk ekmek fırınının olması gerektiğine değinerek, "Bugün Trakya Çölyak ve Sağlıklı Yaşam ve Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte Trakya’da, Tekirdağ ve ilçelerinde glutensiz ürünlerimizin yapılabilirliği yani çölyak hastası nesillerimizi sosyal hayata katmak, yaşamlarını genişletmek adına ürünlerin yapılabilirliğini sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ile birlikte yarın ki program için ön hazırlık yapmaktayız. Bizlere bu projemizde destek verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ’da neredeyse değil un hiçbir ürün yoktu. Artık bu farkındalığın kamu spotu oluşturduğumuz federasyonumuzun kurulduğunu 40 tane derneğin bu etkinlikle biz bir ilke imza atıyoruz. Bunun amacı bu ürünlerin çeşitliliği üniversite ve okullarda bilincinin dağılması ve bu ürünlerin çocuklara çıkarılması. Yerel yönetimlerin ve devletimizin bu ürünlerin pahalılığından dolayı Tekirdağ‘daki tüm kurum ve kuruluşların elini taşın altına koyup halk ekmek adı altında ya da glutensiz fırınlarda ürünlerimizin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.